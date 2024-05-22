Їхали рятувати цивільних: у Вовчанську РФ вдарила дроном по авто з поліцейськими

Російські окупанти атакували евакуаційний автомобіль за допомогою FPV-дрона, розповів Ігор Клименко.

https://glavred.net/ukraine/ehali-spasat-grazhdanskih-v-volchanske-rossiyane-udarili-dronom-po-avto-s-policeyskimi-10567097.html Посилання скопійоване

Росія обстріляла поліцейський автомобіль / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Ігор Клименко

У Вовчанську російські окупанти вдарили дронами по поліцейському автомобілю, під час проведення евакуації цивільних. Внаслідок цього один поліцейський загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

"У Вовчанську Росія обстріляла автомобіль поліції під час евакуації", - розповів він.

За його словами, окупанти атакували евакуаційний автомобіль за допомогою FPV-дрона. У той момент у машині перебували двоє поліцейських, які їхали рятувати місцевих мешканців.

відео дня

Клименко зауважив, що російські безпілотники постійно кружляють. Тому небезпека для поліцейських, які проводять евакуацію, залишається високою.

"Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди", - наголосив очільник МВС.

Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Удари РФ по Харкову - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти знищують Вовчанськ на Харківщині, де ще перебувають мирні жителі. 21 травня окупанти атакували поліцейський автомобіль дроном, коли він їхав на евакуацію. Ворожий дрон влучив прямо в поліцейське авто і зруйнував його.

Також 22 травня окупанти обстріляли Харків та влучили в Шевченківський район. Внаслідок удару постраждали житлові будинки, магазини, транспорт і дитячий майданчик.

Крім цього, у ніч на 21 травня у Харкові пролунали кілька вибухів. За попередньою інформацією, "Шахед" влучив у популярне місце відпочинку городян.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред