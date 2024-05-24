Ворог отримав по зубах на Харківщині: ЗСУ перейшли в контрнаступ

Сили оборони зупинили російські війська і перейшли до відновлення втрачених позицій.

https://glavred.net/ukraine/rf-poluchila-po-zubam-na-harkovshchine-vrag-ostanovlen-vsu-poshli-v-kontrnastuplenie-10567649.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

На Харківському напрямку Сили оборони зупинили російські війська і перейшли до відновлення втрачених позицій, заявив в.о. заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко.

"На сьогоднішній день обстановка там стабільна, контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також плануються і проводяться Силами оборони наступальні штурмові дії з відновлення втраченого становища", - наголосив він під час брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ".

За даними представника Генштабу, ворог веде наступальні штурмові дії на Куп'янському напрямку.

відео дня

"Його метою є вихід у місто Куп'янськ, блокування його зі сходу та нанесення ураження Силам оборони. На цьому напрямку сьогодні противник успіху не має", - зазначив Прохоренко.

Подробиці боїв на сході

Він зазначив, що загарбники також ведуть наступальні штурмові дії в напрямку Лиману та Слов'янська. Своєю чергою українські захисники завдають вогневого ураженн, противник зазнає важких втрат і успіху на цьому напрямку не має.

"Щодо Краматорського напрямку - тривають запеклі бої, противник веде наступальні штурмові дії на захід і південь від Бахмута, це в районі Часового Яру. А також намагається прорвати нашу оборону, вийти на східні околиці Часового Яру і закріпитися, по рубежу каналу Сіверський Донець - Донбас", - сказав представник Генштабу.

За його даними, зараз на напрямках на південь від Бахмута, в районі Андріївки, Кліщіївки ворог намагається відновити втрачені торік позиції.

"На сьогоднішній день він намагається відновити на цих напрямках втрачене становище, успіху не має. Наші сили на цих рубежах стійко тримають оборону, завдають вогневої поразки противнику", - додав Прохоренко.

Наступ РФ на Харківщині - останны новини по темі

Раніше повідомлялося. що РФ продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Нагадаємо, Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред