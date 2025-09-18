Трамп у Лондоні: США та Британія заговорили про Україну

Король Англії заговорив про Україну під час банкетної церемонії.

Чарльз зробив заяву щодо України / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Президент США Дональд Трамп прибув у Лондон на зустріч з королем Англії Чарльзом ІІІ. Під час банкетної процесії у залі Святого Георгія у Віндзорському замку вони заговорили про Україну. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що у залі були присутні також американські посадовці. Чарльз зробив важливу заяву про підтримку України.

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – сказав він.

Він подякував Трампу за зусилля з досягнення миру та відзначив особисту відданість у пошуку рішень.

Король Англії додав, що відносини Великобританії та США витримали "тягар спільної мети та підняли амбіції щодо кращого світу".

"Тож, відновлюючи наші зв'язки сьогодні ввечері, ми робимо це з непохитною вірою в нашу дружбу та спільну відданість незалежності та свободі", – додав Чарльз.

Трамп не згадував у своїй промові про Україну.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія нарощує повітряні удари по Україні, водночас Пентагон переглянув програму військової допомоги, через що постачання сповільнились. За даними Financial Times із посиланням на західних та українських чиновників, це створює ризик дефіциту засобів ППО для України.

У серпні США погодили продаж Україні 3 350 керованих авіаційних боєприпасів ERAM, проте їхні великі поставки розпочнуться лише наступного року, повідомляє Aviation Week.

ERAM (Extended-Range Attack Munition) — ракета для винищувачів F-16 та українських МіГ-29 з дальністю понад 400 км, проєкт якої було запущено в липні 2024 року. США планують виробляти щонайменше тисячі таких снарядів на рік, а бойова частина ваги близько 227 кг, розповів військовий експерт Олег Катков.

Інші новини:

