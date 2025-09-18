П'яний співробітник ТЦК влаштував три ДТП у Тернополі: його затримали

Проводиться розслідування деталей аварії за участю 31-річного військовослужбовця.

ДТП у Тернополі сталася 17 вересня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Військовослужбовець ТЦК і СП влаштував кілька ДТП

31-річного військового затримали та доставили до райвідділу поліції

У Тернополі 17 вересня військовослужбовець одного з територіальних відділів ТЦК і СП області в стані алкогольного сп'яніння влаштував дорожньо-транспортну пригоду.

За фактом вчинення протиправних дій у ТЦК, де чоловік проходить військову службу, призначили службове розслідування. Про це повідомила пресслужба Тернопільського обласного ТЦК і СП.

Зазначається, що чоловік на момент скоєння ДТП був в офіційній відпустці.

"Попередньою перевіркою встановлено, що на момент події військовослужбовець перебував у щорічній відпустці відповідно до наказу керівника відповідного територіального підрозділу", - пояснили в ТЦК.

Уточнюється, що військову службу у Збройних Силах України винуватець аварії проходить із жовтня 2020 року.

"Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи", - йдеться в повідомленні.

Що кажуть у поліції

У пресслужбі поліції повідомили, що 17 вересня під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda, тікаючи від патрульної поліції, скоїв ДТП.

Патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, імовірно, перебував у стані сп'яніння, рухаючись із міста Збараж, не виконав вимогу про зупинку.

"Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та скоїв ДТП зі службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали порушника та доставили його до Тернопільського районного управління поліції для з'ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

"Як з'ясувалося, за кілька годин до інциденту цей водій, будучи напідпитку, скоїв ще дві дорожньо-транспортні пригоди", - зазначили в поліції.

Вирішується питання про притягнення фігуранта до адміністративної відповідальності за ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших ПДР), ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу України про адмінправопорушення.

Також вирішується питання затримання водія відповідно до ст. 208 КПК України та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

