В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

В Україні офіційно дозволили громадянам старше 60 років укладати контракти на проходження військової служби, зазначив нардеп Роман Костенко.

В Україні офіційно розширили вікові межі вступу до ЗСУ / Колаж Главред, фото: УНІАН, .me/V_Zelenskiy_official

Про що сказав Костенко:

В Україні офіційно запрацював механізм вступу до ЗСУ громадян віком 60+ років

ТЦК та СП вже отримали відповідні алгоритми

Громадяни України віком понад 60 років можуть офіційно вступити до лав Збройних сил для проходження військової служби за контрактом. Про це у своєму Facebook повідомив секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Він повідомив, що до військових частин та ТЦК і СП вже надіслано алгоритм дій для посадових осіб щодо прийняття на контрактну службу громадян віком від 60 років.

"Це означає, що процедура офіційно запущена, і охочі можуть звертатися до відповідних установ для оформлення всіх необхідних документів", — сказав він.

На які спеціальності зможуть вступити громадяни віком 60+ - пояснення нардепа

Як писав Главред, чоловіки, які досягли 60-річного віку, не отримають широкого доступу до контрактної служби у Збройних силах України. Таке право буде надане лише обмеженому колу фахівців, чия експертиза має критичне значення для оборони. Про це заявив народний депутат Федір Веніславський в ефірі телеканалу Еспресо.

Він пояснив, що Міністерство оборони та Генштаб схвалили ідею добровільної служби для чоловіків старшого віку, однак наголосили на важливості запобігання можливим зловживанням.

"Ідеться про те, щоб не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років із метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища", — зазначив Веніславський.

Які пенсіонери України не підлягають мобілізації / Главред - інфографіка

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 липня Верховна Рада України ухвалила низку важливих змін до законодавства, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни. Одним із ключових рішень став закон №13229, який дозволяє громадянам старше 60 років добровільно підписувати контракт на військову службу. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко.

Крім того, парламент у першому читанні підтримав законопроєкт, що фактично відновлює кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини (СЗЧ). Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

Водночас уряд затвердив новий порядок автоматизованої видачі повісток, який офіційно дозволяє надсилати їх військовозобов’язаним поштою. Про це також повідомив нардеп Олександр Федієнко.

Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

