"Російське пияцтво": російського актора викинули з вікна

Російський актор, за попередніми даними, був п'яний і до кінця невідомо, як він випав із вікна.

Російський актор випав із вікна / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що трапилося з російським актором

Що про це говорять його колеги

Російський актор Ілля Дель опинився в реанімації після падіння з вікна.

Як пишуть російські пропагандисти, за попередніми даними, артист "вивалився, чи то його викинули з вікна". Під час падіння він міг отримати серйозні травми, зокрема перелом хребта. За словами знайомих, у момент події Ілля, ймовірно, перебував у стані сп'яніння.

Про це також згадала інша російська актриса Лариса Луппіан, яка переживає за колегу.

"Ось це просто катастрофа. Буває, це ось це російське пияцтво, на жаль, акторська така страшна хвороба його не минула. Знову з цією ж дівчиною, яка його штрикнула ножем, що з її ж квартири він упав, тобто він продовжив з нею зустрічатися, з цією ось дівчиною, яка штрикнула ножем. Це така, знаєте, кримінальна обстановка. Мабуть, люди психічно не зовсім здорові обидва", - стверджує зірка.

"Поки немає подробиць, що саме сталося. Чи то послизнувся, чи то ще щось сталося. Його колишня дружина Олександра, яка його вдарила ножем, продовжувала виносити мізки після того, як він одужав і повернувся на сцену. Ілля вже котрий тиждень працював на максималках, він зовсім не берег себе", - розкрив інсайдер.

