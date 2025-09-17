Рус
Україна отримає дуже важливі ракети: Зеленський розкрив наповнення нових пакетів допомоги

Ангеліна Підвисоцька
17 вересня 2025, 19:19
Україна отримає нові пакети військової допомоги в рамках програми PURL.
Україна отримає нові пакети допомоги / Колаж: Главред, фото: defense.gov, ОП

Що відомо:

  • Україна отримає нові пакети військової допомоги
  • Допомога буде надана в рамках програми PURL
  • Україна отримає ракети для систем Patriot і HIMARS

Україна отримає пакети військової допомоги від США, до яких будуть включені важливі ракети. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Європарламенту Робертом Мецолою.

Військова допомога буде надана Україні в рамках програми PURL. Київ отримає ракети для систем Patriot і HIMARS.

"Ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші, я думаю, десь у нас буде 3,5 -3,6 млрд. Перші два пакети по 500 млн... У цих пакетах, я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Patriot і для Himars", - сказав Зеленський.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Україна отримає нові пакети військової допомоги / фото: скріншот

Варто зазначити, що в рамках програми PURL Україна отримала вже понад 2 мільярди доларів від партнерів.

Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка Главред

Новий механізм військової допомоги - думка експерта

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду розповів, що підтримка України з боку США та Європи триває. Головним партнером все ж залишається Євросоюз. Від країн надходить не тільки фінансування, а й військова допомога.

Україна також почала купувати американську зброю, а розплачується європейськими грошима.

"Україна купує американську зброю за європейські гроші. Ба більше, на зустрічі у Вашингтоні, яка відбулася 18 серпня, йшлося про дуже великий обсяг військових закупівель - на 90-100 мільярдів доларів. Йдеться про зброю стримування, яка розглядається на перспективу як одна з гарантій безпеки для України. Така вагома військова і фінансова підтримка наших партнерів - це теж козир, який не дозволяє Росії виграти цю війну", - сказав Фесенко.

Військова допомога Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, 16 вересня адміністрація Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння, оплачену союзниками по НАТО. Військова допомога Україні від США буде відправлена вже найближчим часом.

4 серпня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про нову військову допомогу Україні. За його словами, Україна зараз "потребує посилення протиповітряної оборони і боєприпасів".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль говорив, що Україна матиме засоби впливу, які дозволять захищатися від агресії Росії, зокрема за рахунок можливості "впливу на територію РФ".

