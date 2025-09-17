"Зайве і неправдиве": у Польщі різко відреагували на слова Зеленського

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш різко відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського.

У Польщі різко відреагували на слова Зеленського / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Міністр оборони Польщі відреагував на слова Зеленського

Він наголосив, що за потреби Польща готова застосувати зброю

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що у разі масштабної атаки, подібної до тих, які Росія здійснює по Україні, Польща могла б мати труднощі із захистом свого населення. На ці слова відповів міністр оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час брифінгу в Центрі підготовки сухопутних військ у місті Ожиш. Він назвав заяву Зеленського "зайвою та неправдивою", про що повідомило польське державне агентство РАР.

"Я можу погодитися з тим, що ми не перебуваємо у стані війни, інші закони, інший підхід", — наголосив він.

Косіняк-Камиш підкреслив, що неодноразово отримував питання про готовність польських військових збивати повітряні об’єкти, чого, за його словами, фактично не відбувалося в жодній країні НАТО. При цьому він зазначив, що не лише Польща розташована поблизу зони бойових дій.

"Я завжди говорив, що якщо така потреба виникне — зброя буде застосована. І це сталося", — сказав він.

Очільник Міноборони підкреслив, що Польща залишається мирною державою і дотримуватиметься цього курсу, так само як і НАТО. Він уточнив, що навчання "Залізний Захисник" не спрямовані на провокації.

Міністр також додав, що без підтримки Польщі Україні та іншим країнам НАТО за останні три роки було б значно складніше, а частину рішень реалізувати взагалі не вдалося б. Водночас він висловив упевненість у професійності та можливостях польських військових.

Чи можуть країни-союзники створити безпілотну зону над частиною України - думка експерта

Як писав Главред, після порушення польського повітряного простору російськими дронами, Варшава закликала союзників по НАТО запровадити безпольотну зону над Україною та брати участь у перехопленні дронів типу "Шахед". Водночас навіть у разі ухвалення такого рішення постане питання про його реальну дієвість. Про це заявив авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап.

За його словами, Європа фактично не має ефективних засобів протидії "Шахедам" — вони зосереджені лише в Україні.

"Використовувати для цього літаки-винищувачі – повна дурість. Адже збивати "Шахеди" дорогими ракетами, які доступні в Європі і коштують від 350-400 тис. доларів за одиницю (наприклад, Sidewinder останніх версій), або кулеметами, коли швидкість їхньої роботи часто менша за швидкість "Шахеда", - малоефективно", - пояснив Криволап.

Удар російських дронів по Польщі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, НАТО розпочинає нову військову операцію з метою посилення захисту Польщі та східного флангу Альянсу. Це рішення ухвалили після атаки РФ на польську територію ударними дронами.

Інцидент із російськими безпілотниками спричинив занепокоєння по всій Європі. Польські політики заявили про готовність залучити українських інструкторів для навчання знищенню дронів. Уже цього тижня до Києва має прибути польська делегація, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

Авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап прокоментував версію ЗМІ про те, що атака дронів на Польщу могла бути спробою зірвати постачання систем ППО Україні. Він зазначив, що ця версія має логіку, однак затримки з передачею озброєнь почалися ще до цього. після приходу до влади адміністрації Трампа.

