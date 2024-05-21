Вибухи у Харкові: РФ вдарила по одному з улюблених місць відпочинку, є постраждалі

Унаслідок атаки дронів постраждали четверо людей. У всіх - гостра реакція на стрес. Спалахнули пожежі в приватних будинках і в гаражах

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-v-harkove-rf-udarila-po-odnomu-iz-lyubimyh-mest-otdyha-est-postradavshie-10566686.html Посилання скопійоване

Вночі в Харкові гриміли вибухи: що відомо / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Армія Inform

У ніч на вівторок, 21 травня, у Харкові прогриміли кілька вибухів. Є попередня інформація про удар "Шахедом" по одному з улюблених місць відпочинку городян.

"Було чути вибух у Харкові. Над містом "Шахеди", будьте обережні", - написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов також попередив про атаку безпілотників.

відео дня

За словами Терехова, внаслідок ворожої атаки "Шахедів" на Харків постраждали приватні будинки. Там спалахнули пожежі. Інформація про жертв і поранених уточнюється.

Терехов повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих - усім уже надано медичну допомогу.

На місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери.

Синєгубов написав, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. У всіх - гостра реакція на стрес. Спалахнули пожежі в приватних будинках і в гаражах.

Що кажуть у Повітряних силах

Як повідомив командир Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, вночі 21 травня 2024 року російські окупанти атакували 29 ударними дронами типу "Shahed-131/136" за трьома напрямками: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, мис Чауда.

Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Було збито 28 "шахедів" / t.me/ComAFUA

Внаслідок протиповітряного бою збито 28 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Росія продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб взяти місто під вогневий контроль. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Збройні сили України контролюють близько 60% Вовчанська. Однак штурми в місті тривають безперервно.

Екскомандир "Азова" і заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що окупаційна армія Росії не зможе взяти Харків, оскільки дії ворога більше схожі на розтягування ресурсів ЗСУ.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що українські війська успішно зупинили наступ російських окупантів і змогли стабілізувати фронт на півночі Харківщини. Попри спроби ворога продовжити наступ на Липецькому та Слобожанському напрямках, їхні атаки було відбито.

Загроза нового наступу на Харків Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist. Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак. Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред