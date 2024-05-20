РФ хоче взяти Харків під вогневий контроль: в ISW розкрили деталі наступу на Харківщині

Російські війська мали невеликі успіхи поблизу Вовчанська, зазначили аналітики Інституту вивчення війни.

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Російська Федерація продовжує свій наступ на території Харківської області / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Росія продовжує наступ в Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Белгородською областю та наблизитися до Харкова в радіус дії артилерії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Один з так званих "військових блогерів" Росії заявив, що 18 травня російські війська нібито просунулися на 800 метрів. Однак у ISW не бачать жодних візуальних підтверджень цієї заяви.

Водночас в Генштабі ЗСУ повідомили, що українським захисникам вдалося відбити атаки російських військ поруч із селами Глибоке та Лук'янці. За їхніми даними, наступ окупантів триває в напрямку населеного пункту Зелене.

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За даними ISW, у районі північно-східного Вовчанська росіяни мали невеликі успіхи і продовжили наступальні дії. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська просунулися вулицею Гагаріна в північно-західному Вовчанську. Російська піхота нещодавно трохи просунулася до лівого берега річки Вовча, під нині зруйнованим мостом на вулиці Гагаріна.

"ISW не спостерігала, як російські війська керують транспортними засобами на південному березі річки Вовча у Вовчанську, а також російські сили не зберігали більше, ніж окремі обмежені позиції на південному березі", - зазначили аналітики.

Російські війська також продовжували наземні атаки біля Стариці та в напрямку Прилипки, які знаходяться на південний захід від Вовчанська, а також поблизу Тихого, на сході від Вовчанська.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, протягом шести місяців Україна не отримувала від Заходу достатньої військової підтримки, але це не дозволило Росії здобути перевагу на полі бою. Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що бої в Харківській області не будуть вирішальними.

Також Збройні сили України зміцнили свої позиції в Харківській області за минулий тиждень, заявив президент Володимир Зеленський. Російським окупантам не вдалося розтягнути і послабити українські сили на всій лінії фронту.

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували групу російських окупантів, які захопили лікарню у Вовчанську. OSINT-спільнота DeepState опублікувала відео ударів, де видно, як ЗСУ знищили захоплену будівлю.

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