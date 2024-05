РФ хоче взяти Харків під вогневий контроль: в ISW розкрили деталі наступу на Харківщині

Росія продовжує наступ в Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Белгородською областю та наблизитися до Харкова в радіус дії артилерії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Один з так званих "військових блогерів" Росії заявив, що 18 травня російські війська нібито просунулися на 800 метрів. Однак у ISW не бачать жодних візуальних підтверджень цієї заяви.

Водночас в Генштабі ЗСУ повідомили, що українським захисникам вдалося відбити атаки російських військ поруч із селами Глибоке та Лук'янці. За їхніми даними, наступ окупантів триває в напрямку населеного пункту Зелене.

За даними ISW, у районі північно-східного Вовчанська росіяни мали невеликі успіхи і продовжили наступальні дії. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська просунулися вулицею Гагаріна в північно-західному Вовчанську. Російська піхота нещодавно трохи просунулася до лівого берега річки Вовча, під нині зруйнованим мостом на вулиці Гагаріна.

Російські війська також продовжували наземні атаки біля Стариці та в напрямку Прилипки, які знаходяться на південний захід від Вовчанська, а також поблизу Тихого, на сході від Вовчанська.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.