РФ готується до нових ударів по Україні: Зеленський сказав, які об'єкти під загрозою

Україна готує удари по РФ у відповідь на безжальні атаки.

РФ каже нові удари по Україні / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

РФ готується до нових ударів по Україні

Ворог битиме по енергетичних і залізничних об'єктах

Україна завдаватиме ударів у відповідь по РФ

Російські окупанти завдаватимуть нових ударів по Україні. Під ударом будуть енергетичні та залізничні об'єкти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президенткою Єврокомісії Робертою Мецолою.

Президент переконаний, що Кремль хоче домогтися суспільного невдоволення.

"Досить довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці та по залізничних об'єктах... Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло... Це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного суспільного вибуху... Ми це вже бачимо", - сказав Зеленський.

Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Президент твердо заявив, що українські Сили оборони завдавали і завдаватимуть ударів у відповідь по ворогу.

"Вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці, і я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав", - додав президент.

Він додав, що у росіян також будуть взимку проблеми з енергетикою. До того ж у них уже з'явилися черги на АЗС після ударів по НПЗ.

Яку небезпеку несуть масовані удари РФ напередодні зими

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що Росія під час масованих атак на Україну має на меті не тільки вбивати цивільних, а й залишити українців без тепла і світла. За його словами, цілком імовірно, що деякі міста України можуть опинитися без опалення та електрики.

Харченко стверджує, що найбільший дефіцит енергії можливий у великих містах і регіонах поза лінією фронту.

"Гіршої ситуації з точки зору можливого переривання електрики, ніж в Одесі та Києві, немає. Це два дуже дефіцитних енергорегіони", - сказав експерт.

Як писав Главред, у ніч на 17 вересня Росія здійснила масований удар дронами по залізничній інфраструктурі України. Ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. Унаслідок ворожої атаки близько 50 поїздів прямували із затримкою.

Цієї ж ночі Росія атакувала об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині. Частково знеструмлено обласний центр та 44 села Олександрівської СТГ.

Днем раніше армія Путіна атакувала ударним безпілотником Харків. У ДСНС України повідомили, що російські війська влучили по будівлі навчального закладу Харкова. Унаслідок влучання пошкоджено покрівлю, виникла пожежа на площі 150 кв. м.

