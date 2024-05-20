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Вихід ЗСУ на кордони 1991 року: Жданов пояснив, чи реально це

Анна Ярославська
20 травня 2024, 12:09
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Особливо складно буде звільняти Донецьку та Луганську області, сказав військовий експерт.
Вихід ЗСУ на кордони 1991 року: Жданов пояснив, чи реально це
Олег Жданов оцінив, чи зможе Україна повернутися до кордонів 1991 року / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Військовий експерт Олег Жданов дав свою оцінку щодо того, чи зможе Україна вийти на кордони держави станом на 1991 рік.

За словами Жданова, щоб повернути всі території України, доведеться воювати дуже довго. Особливо складно буде звільняти Донецьку та Луганську області, адже вони мають пряме сухопутне сполучення з країною-агресором Росією, передає ТСН.

Полковник запасу вважає, що звільнити Крим буде легше.

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"Із Кримом легше в цьому сенсі. Прорубавши коридор до Азовського моря, вийшовши на узбережжя Азовського моря і зруйнувавши Керченський міст, це буде фактично оперативне оточення Криму. Тоді у нас буде дуже сильна переговорна позиція, ми можемо ставити умови виведення російських військ з нашої території", - сказав Жданов.

Другий варіант - ЗСУ починають планомірно знищувати російські війська на території України всіма вогневими засобами.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Шанс звільнити Крим уже був

Жданов вважає, що більш реальним такий сценарій звільнення Криму був у 2022 році. Якби тоді ЗСУ проводили не Харківську операцію, а пішли на Токмак, Мелітополь і Бердянськ, коли не було в лінії Суровикіна, тоді шансів було б більше.

"Але хтось наполіг на звільненні Харківської області. Сьогодні це [звільнення Криму] можливо. За наявності авіації та ракетних військ у достатній кількості проломити навіть лінію Суровикіна не буде великою проблемою", - вважає Олег Жданов.

Що таке "лінія Суровікіна"

Лінія Суровікіна або лінія Фаберже - фортифікаційний комплекс споруд і окопів, збудований російськими державними та іншими військовими формуваннями в другій половині 2022 року під час російського вторгнення в Україну, після успішних контрнаступів Збройних сил України в Харківській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях, передає Вікіпедія.

Частина лінії, розташованої в Херсонській області, має довжину близько 140 км, а в Запорізькій та Донецькій областях - близько 300 км.

Лінія Суровикіна складається з великої кількості мінних полів, протитанкових ровів, "зубів дракона" або "пірамідок" і окопів. Загалом є три частини укріплень.

Перша частина лінії є найбільш укріпленою, оскільки містить значну кількість окопів, протитанкових ровів і "зубів дракона". Замінування на деяких ділянках фронту становить близько п'яти російських мін на квадратний метр.

Друга лінія оборони складається зі значної кількості траншей, де здебільшого розташовані слабо треновані частини російської армії та мобілізовані.

Третя лінія містить велику кількість окопів, де, ймовірно, можуть бути розташовані "елітні" війська та велика кількість бронетехніки.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Військовий експерт Олег Жданов назвав два сценарії розвитку війни в Україні - найгірший та найкращий. За його словами, найгірший сценарій, на який не піде українське суспільство, - це припинення вогню і початок переговорів без виведення російських військ із території України, тобто капітуляція. Найкращий сценарій розвитку війни в Україні можна реалізувати навіть до кінця 2024 року.

Боєць 12-ї бригади Національної гвардії Азов з позивним Ніко вважає, що війна Росії проти України затягнеться надовго. Наступному поколінню українців теж доведеться воювати. Потрібно готуватися, вважає він.

Представник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш вважає, що війна з Росією може тривати роками, оскільки екзистенційна загроза над Україною залишається. Ситуація в Україні дуже мінлива, все може миттєво змінитися.

Війна в Україні завершиться, коли Путін зрозуміє, що не може перемогти. Колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес вважає, що необхідно підтримати Україну, щоб змусити Путіна усвідомити це.

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