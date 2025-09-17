Вагітна Бех-Романчук розповіла про госпіталізацію

Марина Бех-Романчук поскаржилася на втому і безсилля, які не давали їй встати.

Марина Бех-Романчук вагітна - стрибунка розповіла про самопочуття / колаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Коротко:

Марина Бех-Романчук чекає на дитину

Спортсменка поділилася деталями про вагітність

15 вересня українська стрибунка Марина Бех-Романчук оголосила, що вагітна первістком. Радісна новина стала для шанувальників спортсменки несподіванкою.

Чимало сюрпризів вона принесла і самій Марині. У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що під час першого триместру вона двічі потрапляла до лікарні через жахливий токсикоз. "Кожен день для мене тягнувся як вічність, я могла просто лежати в ліжку годинами з закритими очима, бо відчувала страшенну втому та безсилля, а коли вставала це відразу була зустріч з унітазом", - поділилася Бех-Романчук.

Майбутня мама також зазначила, що за той період втратила чотири кілограми. Покращення стану вона почала відчувати лише після 16-го тижня, а зараз навіть набрала один кілограм (порівняно з її звичайною вагою).

Розповідь про непростий для неї час Марина Бех-Романчук проілюструвала фото - коробочка з дитячим одягом і шкарпеточками, а також три тести на вагітність із позитивним результатом.

Марина Бех-Романчук вагітна - стрибунка розповіла про самопочуття / instagram.com/marynabekh

Про персону: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.

