Таких порушень не робив ніхто: Трамп жорстко зганьбився на зустрічі з королем Англії

Американський президент забув, що він проводить зустріч не з гвардійцем, а з королем Чарльзом III.

Трамп зганьбився в Лондоні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Білий дім

Що відомо:

Дональд Трамп прибув до Лондона на зустріч із королем Англії

Трамп жорстко порушив королівський етикет під час зустрічі

Американський президент Дональд Трамп прилетів до Лондона, де зустрівся з королем Англії Чарльзом III. Однак зустріч не пройшла без казусів. Трамп зробив кілька жорстких порушень, чого ніхто не дозволяє собі робити в присутності короля і щодо нього. Відео з ганьбою Трампа вже розлетілося в Мережі.

Спершу Трамп грубо порушив королівський етикет, коли під час зустрічі з Чарльзом III почав плескати його по спині. Це грубе порушення, адже ніхто не може торкатися так до короля. Американський президент зробив це кілька разів.

Потім стався ще один скандальний момент. Коли Трамп і король ішли поруч, американський лідер раптово обігнав свого колегу і став біля гвардійця, який ішов попереду. Він залишив короля одного позаду. Чарльз спробував непомітно наздогнати Трампа, але той не звертав на це увагу і навіть розмовляв із гвардійцем.

Дивіться відео з ганьбою Дональда Трампа в Лондоні:

Трамп зганьбився в Лондоні / фото: скріншот

