Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Таких порушень не робив ніхто: Трамп жорстко зганьбився на зустрічі з королем Англії

Ангеліна Підвисоцька
17 вересня 2025, 22:52
563
Американський президент забув, що він проводить зустріч не з гвардійцем, а з королем Чарльзом III.
Трамп, король Чарльз
Трамп зганьбився в Лондоні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Білий дім

Що відомо:

  • Дональд Трамп прибув до Лондона на зустріч із королем Англії
  • Трамп жорстко порушив королівський етикет під час зустрічі

Американський президент Дональд Трамп прилетів до Лондона, де зустрівся з королем Англії Чарльзом III. Однак зустріч не пройшла без казусів. Трамп зробив кілька жорстких порушень, чого ніхто не дозволяє собі робити в присутності короля і щодо нього. Відео з ганьбою Трампа вже розлетілося в Мережі.

Спершу Трамп грубо порушив королівський етикет, коли під час зустрічі з Чарльзом III почав плескати його по спині. Це грубе порушення, адже ніхто не може торкатися так до короля. Американський президент зробив це кілька разів.

відео дня

Потім стався ще один скандальний момент. Коли Трамп і король ішли поруч, американський лідер раптово обігнав свого колегу і став біля гвардійця, який ішов попереду. Він залишив короля одного позаду. Чарльз спробував непомітно наздогнати Трампа, але той не звертав на це увагу і навіть розмовляв із гвардійцем.

Дивіться відео з ганьбою Дональда Трампа в Лондоні:

трамп
Трамп зганьбився в Лондоні / фото: скріншот

Скандали з Трампом - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 7 березня Трамп похвалив одіозного журналіста, який дорікнув Зеленському за костюм. Президент США обмінявся жартами і компліментами щодо краваток з журналістом видання RSBN Брайаном Гленном.

Також перед зустріччю Трампа з Путіним журналістів кремлівського пулу розмістили на розкладачках у спортивному комплексі Alaska Airlines Center. Пропагандистка Маргарита Симоньян сказала, що під час перельоту їм подавали "котлети по-київськи".

Крім цього, під час зустрічі Путіна і Трампа журналісти намагалися поставити запитання щодо припинення вогню і цивільних жертв, але Путін ігнорував їх, сидячи з широко розставленими ногами і корчачись. Трамп постійно повторював "спасибі, преса", після чого журналістів вигнали, а трансляцію перервали.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Лондон Дональд Трамп Трамп новини Чарльз III
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Таких порушень не робив ніхто: Трамп жорстко зганьбився на зустрічі з королем Англії

Таких порушень не робив ніхто: Трамп жорстко зганьбився на зустрічі з королем Англії

22:52Світ
"Зайве і неправдиве": у Польщі різко відреагували на слова Зеленського

"Зайве і неправдиве": у Польщі різко відреагували на слова Зеленського

22:39Світ
Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

21:28Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

Останні новини

00:01

Усик потрапив під шквал хейту: що викликало обурення фанатів після футбольного матчу

17 вересня, середа
23:12

Не просто седират: як один осінній посів перетворить навіть важкий грунт на пухкийВідео

22:52

Таких порушень не робив ніхто: Трамп жорстко зганьбився на зустрічі з королем АнгліїВідео

22:42

Вагітна Бех-Романчук розповіла про госпіталізацію

22:39

"Зайве і неправдиве": у Польщі різко відреагували на слова Зеленського

Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - КриволапЗакрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап
22:37

Кіркоров заговорив про Пугачову, яка розкрила їхній фейковий шлюб

22:09

"Ажіотажна націнка": експерт спрогнозував, що буде з цінами на АЗС найближчим часом

21:32

Чи можна вигулювати кота на повідку - експерти поставили крапку в питанніВідео

21:28

Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

Реклама
21:27

Скандал на Кубку України: "Кривбас" переграв суперника, але вилетів "через помилку"Відео

21:20

Через рік після заручин: Ольга Харлан зізналася, як змінилися її стосунки з нареченим-італійцем

20:48

Бої в центрі Куп’янська: ЗСУ розкрили "маленьку брехню" росіян та роз’яснили ситуацію

20:47

"Кремль обрав шлях вічної війни": найближчий соратник Путіна йде у відставку

20:37

Сильні зливи та штормовий вітер атакують Україну: синоптики попереджають про небезпеку

20:25

Хоче "шукати щастя за кордоном": лідер "Динамо" відмовився продовжувати контракт

20:15

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

20:14

РФ готується до нових ударів по Україні: Зеленський сказав, які об'єкти під загрозою

19:41

Бензин чи газ: експерти порахували, що насправді вигідніше для щоденних поїздок

19:19

Україна отримає дуже важливі ракети: Зеленський розкрив наповнення нових пакетів допомогиВідео

19:14

Можна залишитися без вечері: який сорт картоплі зіпсує ідеальне пюре

Реклама
19:12

"Їхнє кохання глибоке і просте": Кіану Рівз таємно одружився

19:10

Скільки коштує збити один "Шахед"Погляд

18:48

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для УкраїниВідео

18:42

"План А" та "План Б": Зеленський розповів, як Україна може завершити війнуВідео

18:26

Пухнасті емпати: зоологи нарешті відповіли, чи вміють коти відчувати наш смуток

18:12

Ціна "летить" у прірву: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

18:04

Корисний та неймовірно смачний морквяний пиріг: рецепт, який вас здивуєВідео

17:55

"Не хоче застіль і посиденьок": Єфремов передумав розлучатися з п'ятою дружиною

17:36

Легкі фільми на вечір: що дивиться Олена Кравець

17:28

Гроші самі йдуть до рук: які ТОП-4 знаки зодіаку приречені на багатство

17:19

Повернення медичної драми: нові серії "Жіночого лікаря" на Київстар ТБ

17:04

"Реальність - інша": чому навчання "Захід-2025" обернулись провалом для Путіна

16:59

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні боксера за 45 секунд

16:42

"Абсурд": в ДПСУ роз'яснили ситуацію з виїздом батька вбитої Ірини Заруцької до США

16:39

Чи приїдуть поляки на навчання в Україну: в МЗС анонсували важливий візит

16:37

У ХХ столітті на Буковині створили власну породу собак: чим вони особливі

16:37

У важкому стані: путініст Кіркоров заявив про проблеми зі здоров'ям

16:28

В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

16:23

Неочікувано дешевше: в Україні знизили ціни на популярний продукт

16:12

Ексдружина футболіста Пятова розповіла про стосунки: "По-перше, я жінка"

Реклама
15:53

Народжені в ці дати люди досягають неймовірного успіху

15:47

ЗСУ підірвали важливу трубу біля Купʼянська: що вигадав ворог для просування

15:43

Немає ефективних засобів: експерт озвучив проблему створення безпольотної зони

15:38

Коли краще купувати авто - експерти назвали найкращі і найгірші місяці

15:37

Рада ратифікувала сторічну угоду про співпрацю з Британією - що тепер зміниться

15:34

Не з'їсти: Юрій Горбунов с 8-річним сином похвалились гігантським уловом

15:30

Ідеальна закуска, яку розметуть за 1 хвилину: фантастичний рецепт

15:17

Гороскоп Таро на завтра 18 вересня: Близнюкам - намагатися, Левам - сподіватися

15:09

Чи можуть затриматися поставки ППО Україні: експерт назвав важливий нюансВідео

15:06

Сарана здасться "квіточками": Україну масово атакують пауки, яка причина

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти