Прапор України: Меланія Трамп і Королева Камілла показалися в жовто-синіх сукнях

Олена Кюпелі
18 вересня 2025, 09:29
Дональд Трамп із першою леді прибув із візитом до Великої Британії.
Трамп прибув із візитом до Великої Британії
Трамп прибув із візитом до Великої Британії / Колаж Главред, фото Instagram/teroyalfamily, potus

Коротко:

  • Як вбралися перші леді під час візиту
  • Що відомо про зустріч

Президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією прибув із державним візитом до Великої Британії.

На сторінці королівської сім'ї в Instagram з'явилося фото зустрічі короля Чарльза і королеви Камілли з Дональдом Трампом і його дружиною. Фото виявилося дуже символічним, адже перші леді одягнулися в кольори українського прапора.

Так, королева Камілла одягла синю сукню до підлоги. Теж саме зробила Меланія, тільки сукня її була жовтою.

"Сьогодні ввечері Король і Королева привітали президента Трампа і першу леді Меланію Трамп на державному банкеті, влаштованому на їхню честь у Віндзорському замку", - сказано на сторінці монархів.

"Багато речей тут гріють моє серце", - заявив Трамп після прибуття в резиденцію посла США в Лондоні, де він провів ніч. Короля Великої Британії Карла III він назвав своїм давнім другом.

Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

Про персону: король Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

новини шоу бізнесу Чарльз III
