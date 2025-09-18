Прапор України: Меланія Трамп і Королева Камілла показалися в жовто-синіх сукнях

Дональд Трамп із першою леді прибув із візитом до Великої Британії.

Трамп прибув із візитом до Великої Британії / Колаж Главред, фото Instagram/teroyalfamily, potus

Коротко:

Як вбралися перші леді під час візиту

Що відомо про зустріч

Президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією прибув із державним візитом до Великої Британії.

На сторінці королівської сім'ї в Instagram з'явилося фото зустрічі короля Чарльза і королеви Камілли з Дональдом Трампом і його дружиною. Фото виявилося дуже символічним, адже перші леді одягнулися в кольори українського прапора.

Так, королева Камілла одягла синю сукню до підлоги. Теж саме зробила Меланія, тільки сукня її була жовтою.

"Сьогодні ввечері Король і Королева привітали президента Трампа і першу леді Меланію Трамп на державному банкеті, влаштованому на їхню честь у Віндзорському замку", - сказано на сторінці монархів.

"Багато речей тут гріють моє серце", - заявив Трамп після прибуття в резиденцію посла США в Лондоні, де він провів ніч. Короля Великої Британії Карла III він назвав своїм давнім другом.

Про персону: король Чарльз ІІІ Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

