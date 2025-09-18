У Польщі ухвалили закон щодо українців: які обмеження та правила набудуть чинності

Польський парламент ухвалює зміни для українців після ветування попередньої ініціативи.

Відтепер право на соціальну допомогу для іноземців залежатиме від роботи та навчання дітей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Сенат Польщі ухвалив закон про українців, легальне перебування продовжено до 2026 року

Польський парламент затвердив нові правила соцдопомоги та медпослуг для українців

Закон про іноземців у Польщі набирає чинності після підпису президента

Сенат Польщі затвердив закон, який регулює перебування іноземців у країні та допомогу громадянам України. Документ був підготовлений після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню ініціативу щодо статусу українських біженців.

Як повідомляє "Польське радіо", новий закон підтримали 57 сенаторів, 32 проголосували проти, а утриманих не було. Сенат не вносив змін до законопроєкту, який минулого тижня ухвалив Сейм, тож він вважається остаточно прийнятим парламентом. Тепер документ очікує підпису президента.

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик висловив сподівання, що "президент підпише закон у чинній редакції".

Продовження легального перебування та соціальна допомога

Закон продовжує легальне перебування українців, які втекли від війни, до 4 березня 2026 року. Водночас він посилює контроль над отриманням іноземцями соціальної допомоги – право на неї буде залежати від професійної діяльності та навчання дітей у польських школах, з деякими винятками, наприклад, для батьків дітей з інвалідністю.

Українські біженці в Європі / Інфографіка Главред

Обмеження медичних послуг для дорослих

"Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування", – зазначає "Польське радіо".

Українці закордоном - останні новини

Як повідомляв Главред, тепер українці не платитимуть за роумінг у 27 країнах ЄС. Україна приєднується до європейської ініціативи "Roam like at Home", розповів прем'єр-міністр.

В той же час переселенцям, які повернуться з-за кордону, пропонують роботу. Через скорочення українського населення, державі потрібна робоча сила.

Нещодавно сам президент України Володимир Зеленський видав заяву про біженців, які виїхали за кордон. Він підкреслив, що Україна потребує повернення біженців та їхньої допомоги. Водночас він заявив, що країна не може тиснути і спонукати людей до повернення.

