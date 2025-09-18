Потап розкрив правду, куди насправді зникла Настя Каменських

Чоловік NK розсекретив її місце розташування.

Настя Каменських де зараз - Потап розкрив правду про співачку / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Настя Каменських виїхала за кордон

Потап випадково розкрив, де зараз його дружина

Настя Каменських покинула Україну після дострокового розірвання контракту з відомим ювелірним брендом. Причиною тому стали виступи співачки за кордоном російською мовою. "Неважливо, якого кольору в тебе шкіра, неважливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, - любов. Найголовніше почуття у світі", - заявила вона тоді.

Зараз Каменських, імовірно, перебуває у США. Там же будує бізнес її чоловік - артист і музичний продюсер Олексій Потапенко. Потап і Настя не оголошували про своє возз'єднання.

Утім, про те, що пара знову разом, стало зрозуміло завдяки відео, яке нещодавно з'явилося на сторінці Потапенка в Instagram. У кадрі можна розгледіти Мімі - улюбленого песика Насті Каменських.

Про свої подальші плани Потап і NK поки не говорять публічно.

Настя Каменських де зараз - Потап розкрив правду про співачку / instagram.com/realpotap

Про персону: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

