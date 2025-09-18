Рус
Читати російською
Потап розкрив правду, куди насправді зникла Настя Каменських

Анна Підгорна
18 вересня 2025, 01:30
Чоловік NK розсекретив її місце розташування.
  • Настя Каменських виїхала за кордон
  • Потап випадково розкрив, де зараз його дружина

Настя Каменських покинула Україну після дострокового розірвання контракту з відомим ювелірним брендом. Причиною тому стали виступи співачки за кордоном російською мовою. "Неважливо, якого кольору в тебе шкіра, неважливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміє весь світ, - любов. Найголовніше почуття у світі", - заявила вона тоді.

Зараз Каменських, імовірно, перебуває у США. Там же будує бізнес її чоловік - артист і музичний продюсер Олексій Потапенко. Потап і Настя не оголошували про своє возз'єднання.

Утім, про те, що пара знову разом, стало зрозуміло завдяки відео, яке нещодавно з'явилося на сторінці Потапенка в Instagram. У кадрі можна розгледіти Мімі - улюбленого песика Насті Каменських.

Про свої подальші плани Потап і NK поки не говорять публічно.

Потап і Каменських знову разом
Настя Каменських де зараз - Потап розкрив правду про співачку / instagram.com/realpotap

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що нова кохана Олександра Пономарьова засвітилася на концерті співака. Йому приписують роман з його концертною директоркою, молодшою на 17 років.

Також у Мережі з'явилися нові фото Дмитра Комарова, який останнім часом зник з інформаційного простору. На свіжих знімках помітно, як сильно змінилася його зовнішність за останній час.

Про персону: Настя Каменських

Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменських Потап Олексій Потапенко
Рада ратифікувала сторічну угоду про співпрацю з Британією - що тепер зміниться

