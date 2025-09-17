Через рік після заручин: Ольга Харлан зізналася, як змінилися її стосунки з нареченим-італійцем

Також Харлан розкрила, як йдуть справи з підготовкою до весілля.

Ольга Харлан особисте життя - спортсменка розповіла про майбутнє весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

Яке весілля планує Ольга Харлан

Що зараз відбувається в їхній парі

У вересні 2024 року олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала пропозицію руки і серця від італійського шабліста Луїджі Самеле. Весілля закоханих поки не відбулося - за лаштунками шоу "Хто знає?" українська спортсменка розповіла Show24, чому вона та її наречений не поспішають із цим.

Ольга зізналася, що вона і Луїджі хотіли б провести свій особливий день із близькими, а це не так вже й просто зробити зараз. "Ми не поспішаємо з весіллям. Хочеться це зробити для сім'ї, адже італійська родина в мене дуже велика. Треба ще вибрати місце. Мабуть, це все ж буде закордоном. Але дуже б хотілося відсвяткувати й в Україні", - каже чемпіонка.

При цьому вона не засмучується через таку затримку, адже після пропозиції її стосунки з Самеле вийшли на якісно новий рівень. "Тому що це все ж таки дуже великий, важливий та серйозний крок. Класно, що ми проходимо це, і в нас нове життя вже як пари, родини", - поділилася Ольга Харлан.

Ольга Харлан особисте життя - спортсменка розповіла про майбутнє весілля / instagram.com/olgakharlan

Про персону: Ольга Харлан Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років та середній приз Олімпійських ігор 2016 року в збірній першості, тричі бронзова медаль Олімпійських ігор (2012, 2016 і 2024) в Індії у відуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 р. в індивідуальній першості, 2009 р. і 2013 р. у командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в індивідуальній першості, 2009 і 2010 у командній першості), заслужений майстер спорту з фехтування. Кавалер ордена Свободи, ордена Ярослава Мудрого IV і V ст., перший кавалер орденів "За заслуги" і княгині Ольги.

За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан здобула шість олімпійських медалей (найбільше серед спортсменів, що представлені в Україні), 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи, що є рекордом для українських фехтувальників.

