Росіяни атакували Полтавщину: в Україні затримується низка поїздів, деталі

Через російську атаку травмована одна людина.

Удар РФ по залізниці / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія атакувала кілька регіонів України

В Полтавській області ворог вдарив по залізничній інфраструктурі

Через це затримуються декілька пасажирських поїздів

У ніч на 18 вересня країна-агресор Росія атакувала кілька регіонів України. Зокрема під ударами була Полтавська область.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут заявив, що ворог спрямував повітряні цілі по залізничній інфраструктурі в Миргородському районі. У результаті виникли пожежі, їх локалізували підрозділи ДСНС. Відомо про одну травмовану людину.

Затримка поїздів

Водночас, в "Укрзалізниці" додали, що через нічний обстріл регіону відбулося знеструмлення кількох дільниць, було задіяно резервні тепловози.

Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

№102 Херсон - Краматорськ;

№63/111 Харків, Ізюм - Львів;

№64/112 Львів - Харків, Ізюм;

791 Кременчук - Київ.

"Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано - поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом", - йдеться у повідомленні.

Якими можуть бути цілі російських атак

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що росіяни намагатимуться вразити об’єкти енергетичної інфраструктури України.

За його словами, свій сценарій "енергетичного тиску" на Україну вони не відкидають.

"Вони (росіяни, - ред) будуть намагатися масштабувати удари саме за допомогою дронів. Проте Україна вже адаптувалася до цього виду загрози, тому масштабні енергетичні удари не мають таких руйнівних наслідків", - наголосив він.

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 18 вересня через атаку російських безпілотників у Бориспільському районі Київської області сталося загоряння складських приміщень.

У ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю. Низка поїздів на Дніпровському напрямку затримувалася через ворожу атаку.

У ніч на 16 вересня російська окупаційна армія атакувала з повітря частину регіонів України. Відомо про жертву та постраждалих в Запоріжжі. Суми частково залишилися без світла. На Київщині окупанти атакували об'єкт, на якому працювали рятувальники.

