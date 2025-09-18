Росіяни атакували Полтавщину: в Україні затримується низка поїздів, деталі

Коротко:
- Росія атакувала кілька регіонів України
- В Полтавській області ворог вдарив по залізничній інфраструктурі
- Через це затримуються декілька пасажирських поїздів
У ніч на 18 вересня країна-агресор Росія атакувала кілька регіонів України. Зокрема під ударами була Полтавська область.
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут заявив, що ворог спрямував повітряні цілі по залізничній інфраструктурі в Миргородському районі. У результаті виникли пожежі, їх локалізували підрозділи ДСНС. Відомо про одну травмовану людину.
Затримка поїздів
Водночас, в "Укрзалізниці" додали, що через нічний обстріл регіону відбулося знеструмлення кількох дільниць, було задіяно резервні тепловози.
Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:
- №102 Херсон - Краматорськ;
- №63/111 Харків, Ізюм - Львів;
- №64/112 Львів - Харків, Ізюм;
- 791 Кременчук - Київ.
"Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано - поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом", - йдеться у повідомленні.
Якими можуть бути цілі російських атак
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що росіяни намагатимуться вразити об’єкти енергетичної інфраструктури України.
За його словами, свій сценарій "енергетичного тиску" на Україну вони не відкидають.
"Вони (росіяни, - ред) будуть намагатися масштабувати удари саме за допомогою дронів. Проте Україна вже адаптувалася до цього виду загрози, тому масштабні енергетичні удари не мають таких руйнівних наслідків", - наголосив він.
Удари РФ - останні новини України
Як повідомляв Главред, у ніч на 18 вересня через атаку російських безпілотників у Бориспільському районі Київської області сталося загоряння складських приміщень.
У ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю. Низка поїздів на Дніпровському напрямку затримувалася через ворожу атаку.
У ніч на 16 вересня російська окупаційна армія атакувала з повітря частину регіонів України. Відомо про жертву та постраждалих в Запоріжжі. Суми частково залишилися без світла. На Київщині окупанти атакували об'єкт, на якому працювали рятувальники.
Про джерело: "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
