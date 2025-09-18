Пожежі, вимкнення світла та закриті аеропорти: вночі в РФ прогриміли вибухи

Коротко:
- У Росії прогриміли вибухи після масованої атаки дронів
- Зафіксовано "прильоти" в районі "Лукойл-Волгограднафтопереробка"
- У Ростовській області зникло світло
- В аеропортах оголошували план "Килим"
У ніч на 18 вересня в Росії прогриміли вибухи після масованої атаки дронів.
Як розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зафіксовано "приліт" у Гуково в Красносулинському районі. Після вибухів зникло світло.
Також фіксували роботу ППО в Новошахтинському, Білій Калитві, Кам'янському, Октябрському, Морозівському, Міллерівському та Чортківському районах.
"Місцеві пишуть про прильоти в районі залізничної підстанції й транзит дронів далі на північ Ростовської області", - написав він у Telegram.
У Волгограді з 01:00 до 02:40 пролунало від 10 до 15 вибухів.
"Після вибухів карти NASA фіксують сигнатури горіння в районі ТОВ Лукойл-Волгограднафтопереробка. Під час атаки в місті вимикали інтернет", - розповів Андрющенко.
За даними місцевих жителів, у районі підприємства фіксується пожежа.
В аеропорту Волгограда вводили план "Килим". Обмеження було знято о 05:45.
У Саратові фіксувалася робота ППО і був закритий аеропорт за планом "Килим". Наслідки потребують уточнення
Також фіксувалася робота ППО в Курську, Бєлгороді та Брянську.
Андрющенко також повідомив, що невідомі влаштували підпал у Дугиному Ростовської області на електропідстанції. Вранці в четвер він уточнив, що електропідстанція згоріла дотла.
"Електропостачання немає в більшості населених пунктах Азовського району Ростовської області", - написав він.
Атаки дронів і вибухи в Росії - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області.
Агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.
У ніч на 5 вересня в російському місті Рязань прогриміла серія вибухів, після чого в небо піднявся густий стовп чорного диму і спалахнула пожежа. За кілька годин до цього місцеві ресурси повідомляли про загрозу атаки безпілотників. За даними російських ЗМІ, ймовірною метою став Рязанський нафтопереробний завод.
РФ не змогла адаптуватися до ударів у тилу: думка експерта
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в інтерв'ю Главреду, що ЗСУ завдаватимуть ударів по тилах окупантів. При цьому росіяни не змогли адаптувалися до таких загроз.
"А якщо їм щось "повернеться" у відповідь, то для їхньої комунальної системи, яка перебуває в занепаді та техногенному колапсі, удари будуть більш чутливими та масштабними, ніж для нас. Тому удари у відповідь необхідно проводити обов'язково", - вважає експерт.
