Пожежі, вимкнення світла та закриті аеропорти: вночі в РФ прогриміли вибухи

Анна Ярославська
18 вересня 2025, 08:39
Частина Ростовської області залишилася без електрики.
Уночі в РФ прогриміли вибухи, спалахнули пожежі
Вночі в РФ прогриміли вибухи, спалахнули пожежі / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Коротко:

  • У Росії прогриміли вибухи після масованої атаки дронів
  • Зафіксовано "прильоти" в районі "Лукойл-Волгограднафтопереробка"
  • У Ростовській області зникло світло
  • В аеропортах оголошували план "Килим"

У ніч на 18 вересня в Росії прогриміли вибухи після масованої атаки дронів.

Як розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зафіксовано "приліт" у Гуково в Красносулинському районі. Після вибухів зникло світло.

Гуково на карті
Гуково на карті / t.me/andriyshTime

Також фіксували роботу ППО в Новошахтинському, Білій Калитві, Кам'янському, Октябрському, Морозівському, Міллерівському та Чортківському районах.

"Місцеві пишуть про прильоти в районі залізничної підстанції й транзит дронів далі на північ Ростовської області", - написав він у Telegram.

У РФ прогриміли вибухи
У РФ прогриміли вибухи / t.me/andriyshTime

У Волгограді з 01:00 до 02:40 пролунало від 10 до 15 вибухів.

"Після вибухів карти NASA фіксують сигнатури горіння в районі ТОВ Лукойл-Волгограднафтопереробка. Під час атаки в місті вимикали інтернет", - розповів Андрющенко.

За даними місцевих жителів, у районі підприємства фіксується пожежа.

В аеропорту Волгограда вводили план "Килим". Обмеження було знято о 05:45.

У Саратові фіксувалася робота ППО і був закритий аеропорт за планом "Килим". Наслідки потребують уточнення

Також фіксувалася робота ППО в Курську, Бєлгороді та Брянську.

Андрющенко також повідомив, що невідомі влаштували підпал у Дугиному Ростовської області на електропідстанції. Вранці в четвер він уточнив, що електропідстанція згоріла дотла.

"Електропостачання немає в більшості населених пунктах Азовського району Ростовської області", - написав він.

Пожежа в Дугиному
Пожежа в Дугиному / t.me/andriyshTime

Атаки дронів і вибухи в Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області.

Агент українського партизанського руху Атеш паралізував залізничний вузол під російським Єкатеринбургом, пошкодивши релейне обладнання на залізниці. У результаті це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках.

У ніч на 5 вересня в російському місті Рязань прогриміла серія вибухів, після чого в небо піднявся густий стовп чорного диму і спалахнула пожежа. За кілька годин до цього місцеві ресурси повідомляли про загрозу атаки безпілотників. За даними російських ЗМІ, ймовірною метою став Рязанський нафтопереробний завод.

РФ не змогла адаптуватися до ударів у тилу: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в інтерв'ю Главреду, що ЗСУ завдаватимуть ударів по тилах окупантів. При цьому росіяни не змогли адаптувалися до таких загроз.

"А якщо їм щось "повернеться" у відповідь, то для їхньої комунальної системи, яка перебуває в занепаді та техногенному колапсі, удари будуть більш чутливими та масштабними, ніж для нас. Тому удари у відповідь необхідно проводити обов'язково", - вважає експерт.

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

20:14

РФ готується до нових ударів по Україні: Зеленський сказав, які об'єкти під загрозою

19:41

Бензин чи газ: експерти порахували, що насправді вигідніше для щоденних поїздок

19:19

Україна отримає дуже важливі ракети: Зеленський розкрив наповнення нових пакетів допомогиВідео

19:14

Можна залишитися без вечері: який сорт картоплі зіпсує ідеальне пюре

19:12

"Їхнє кохання глибоке і просте": Кіану Рівз таємно одружився

19:10

Скільки коштує збити один "Шахед"Погляд

18:48

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для УкраїниВідео

18:42

"План А" та "План Б": Зеленський розповів, як Україна може завершити війнуВідео

18:26

Пухнасті емпати: зоологи нарешті відповіли, чи вміють коти відчувати наш смуток

