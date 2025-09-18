Загроза з неба: офіцер розповів, яке місто може стати ціллю FPV-дронів ворога

Ворог використовує дрони на великій висоті, щоб пікірувати на будь-яку доступну ціль у місті та завдавати ударів по автомобілях.

Російські FPV-дрони активніше атакують Дружківку після прориву під Добропіллям / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden/photos

Коротко:

Дружківка потрапила під удари FPV-дронів, вражають авто цивільних і військових

Після прориву під Добропіллям активність дронів у місті суттєво зросла

Ворожі безпілотники працюють на великій висоті, націлюючись на будь-які доступні цілі

Дружківка на Донеччині поступово стає однією з цілей для FPV-дронів російських окупаційних військ. Після прориву під Добропіллям активність ворожих безпілотників у місті суттєво зросла.

Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс", автор телеграм-каналу "Офіцер". За його словами, під удари дронів здебільшого потрапляють автомобілі, як цивільні, так і військові.

"Удари здійснюють дронами на радіоуправлінні; не сказав би, що вони себе там вільно почувають і спокійно ганяються за автівками по дорогах, скоріше зависають над містом на великій висоті (де радіогоризонт дозволяє мати стабільний сигнал) і пікірують звідти на будь-яку доступну ціль", – зазначив військовий.

Рекомендації для мешканців

"Алекс" радить мешканцям Дружківки не залишати авто на відкритому просторі надовго, а краще ставити їх між деревами або будинками, де ворогу складніше помітити ціль із великої висоти.

"Поки є тенденція ударів, але доволі рідкісна, проте якщо під Костянтинівкою справи погіршаться – кількість ударів FPV-дронів противника збільшиться пропорційно в Дружківці і Краматорську", – констатував старший лейтенант.

Осінній наступ РФ у Донецькому регіоні

Як зазначають аналітики ISW, Росія готує осінній наступ, перекидаючи елітні підрозділи з Сумської та Херсонської областей до Донецького регіону.

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов, співголова ініціативи "Права справа", пояснює, що головною метою цих пересувань залишається повне захоплення Донецької області. Він підкреслює, що оскільки досягти цієї мети виключно військовими методами ворогу не вдалося, Кремль намагається посилити тиск, застосовуючи інструменти військово-політичного шантажу.

За словами Снєгирьова, найбільші ризики наразі стосуються Слов’янська та Краматорська, і ситуація в регіоні потребує уважного моніторингу та оцінки загроз.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нещодавно офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс" повідомив, що Росія зосереджує всі свої сили біля Покровська, де тривають одні з найзапекліших боїв. Ворог прагне контролювати логістику, через що потрапити у місто та проводити ротації стало надзвичайно складно.

Нагадаємо, що Купʼянськ залишається значущою ціллю російських окупантів на фронті. Ворог хоче за будь-яку ціну прорватися до Купʼянська. Спершу противник використовував газову трубу для проникнення в місто, проте ЗСУ підірвали цю "переправу". Тепер росіяни на човнах та плотах через річку Оскіл намагаються прориватися.

Крім того, у DeepState назвали ще один гарячий напрямок на фронті. Аналітики сказали, що російські окупанти намагаються прорватись у Ямпіль. При цьому вони одягають цивільний одяг, щоб замаскуватись. Ямпіль розташований на південному сході від Лимана.

