Бої в центрі Куп’янська: ЗСУ розкрили "маленьку брехню" росіян та роз’яснили ситуацію

Сили оборони контролюють підступи до Куп’янська та знищують десятки окупантів, багато з яких потрапляють у полон.

Окупанти намагаються переправитися через річку Оскіл / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Коротко:

Росіяни не дійшли до центру Куп’янська, триває блокування окупантів

Блокування та знищення російських груп триває на півночі Куп’янська

Окупанти зазнають втрат, Сили оборони контролюють північ міста

Нещодавні повідомлення про те, що російські війська нібито дійшли до центру Куп’янська, не відповідають дійсності. Про це в коментарі УНІАН заявив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський.

Операції на півночі міста

Він розповів, що зараз в північній частині міста триває операція з блокування та знищення окупантів, які намагалися інфільтруватися до Куп’янська.

"Перед тим, як інфільтруватися до північних околиць Куп’янська, окупанти здійснювали накопичення особового складу в районі населених пунктів Радьківка та Голубівка", – зазначив речник.

Втрати окупантів через ушкоджений газогін

За словами Бєльського, частина російських військових потрапила до району Радьківки через магістральний газогін, але Силам оборони вдалося ушкодити його та затопити. Тому окупанти зараз переправляються через річку Оскіл на плавзасобах, і значна їх кількість знищується артилерією, мінометами та FPV-дронами.

Інфільтрація та використання цивільних

"До північних околиць Куп’янська загарбники інфільтруються групами від 2 до 9 військовослужбовців, причому частина з них, за наказом командирів, у цивільному одязі (що порушує закони та звичаї війни). Наявність у місті 991 (по інформації станом на серпень 2025 року) цивільної людини ускладнює Силам оборони контрдиверсійну роботу з виявлення окупантів", – пояснив Бєльський.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Він також додав, що кожна група мала завдання захопити окремий висотний будинок, а полонені підтверджують, що отримували накази розстрілювати всіх чоловіків віком від 18 до 60 років і використовувати жінок та дітей як живий щит.

"Сили оборони знищують окупантів на півночі Куп’янська десятками, багато загарбників беруть у полон", – підсумував речник.

Стратегічна важливість Куп’янська – думка експерта

За словами командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллеса" Юрія Федоренка, Куп’янськ залишається стратегічно важливою ціллю для російських військ. Ворог намагається прорвати оборону Сил оборони будь-якими способами, і спершу для цього використовував газову трубу як потенційну переправу.

"Ситуацію з газовою трубою ми взяли під контроль і підірвали її, щоб унеможливити подальше просування ворога. Чи зможе противник відновити цю переправу вдруге – питання відкрито, адже це вже не перший випадок, коли ми виводимо її з ладу", – зазначив Федоренко.

Як писав Главред, на Куп’янському напрямку в Харківській області ситуація залишається важкою. Російським окупантам потрібен не стільки сам Куп’янськ, скільки Куп’янськ-Вузловий, де розташована вузлова станція залізниці, необхідна для забезпечення підрозділів.

Нещодавно аналітики повідомили, що окупаційна армія Путіна 15 та 16 вересня проводила наступальні операції в районі населених пунктів Куп'янськ, Кондрашівка, Красне Перше, а також у напрямку Петропавлівки і Піщаного.

Крім того, Українські військові демонструють значні результати на Сумському напрямку, поступово наближаючись до державного кордону. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

