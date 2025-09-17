Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Бої в центрі Куп’янська: ЗСУ розкрили "маленьку брехню" росіян та роз’яснили ситуацію

Руслан Іваненко
17 вересня 2025, 20:48
538
Сили оборони контролюють підступи до Куп’янська та знищують десятки окупантів, багато з яких потрапляють у полон.
ВСУ, Купянск
Окупанти намагаються переправитися через річку Оскіл / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Коротко:

  • Росіяни не дійшли до центру Куп’янська, триває блокування окупантів
  • Блокування та знищення російських груп триває на півночі Куп’янська
  • Окупанти зазнають втрат, Сили оборони контролюють північ міста

Нещодавні повідомлення про те, що російські війська нібито дійшли до центру Куп’янська, не відповідають дійсності. Про це в коментарі УНІАН заявив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський.

Операції на півночі міста

Він розповів, що зараз в північній частині міста триває операція з блокування та знищення окупантів, які намагалися інфільтруватися до Куп’янська.

відео дня

"Перед тим, як інфільтруватися до північних околиць Куп’янська, окупанти здійснювали накопичення особового складу в районі населених пунктів Радьківка та Голубівка", – зазначив речник.

Втрати окупантів через ушкоджений газогін

За словами Бєльського, частина російських військових потрапила до району Радьківки через магістральний газогін, але Силам оборони вдалося ушкодити його та затопити. Тому окупанти зараз переправляються через річку Оскіл на плавзасобах, і значна їх кількість знищується артилерією, мінометами та FPV-дронами.

Інфільтрація та використання цивільних

"До північних околиць Куп’янська загарбники інфільтруються групами від 2 до 9 військовослужбовців, причому частина з них, за наказом командирів, у цивільному одязі (що порушує закони та звичаї війни). Наявність у місті 991 (по інформації станом на серпень 2025 року) цивільної людини ускладнює Силам оборони контрдиверсійну роботу з виявлення окупантів", – пояснив Бєльський.

Бої в центрі Куп’янська: ЗСУ розкрили
Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Він також додав, що кожна група мала завдання захопити окремий висотний будинок, а полонені підтверджують, що отримували накази розстрілювати всіх чоловіків віком від 18 до 60 років і використовувати жінок та дітей як живий щит.

"Сили оборони знищують окупантів на півночі Куп’янська десятками, багато загарбників беруть у полон", – підсумував речник.

Стратегічна важливість Куп’янська – думка експерта

За словами командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллеса" Юрія Федоренка, Куп’янськ залишається стратегічно важливою ціллю для російських військ. Ворог намагається прорвати оборону Сил оборони будь-якими способами, і спершу для цього використовував газову трубу як потенційну переправу.

"Ситуацію з газовою трубою ми взяли під контроль і підірвали її, щоб унеможливити подальше просування ворога. Чи зможе противник відновити цю переправу вдруге – питання відкрито, адже це вже не перший випадок, коли ми виводимо її з ладу", – зазначив Федоренко.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, на Куп’янському напрямку в Харківській області ситуація залишається важкою. Російським окупантам потрібен не стільки сам Куп’янськ, скільки Куп’янськ-Вузловий, де розташована вузлова станція залізниці, необхідна для забезпечення підрозділів.

Нещодавно аналітики повідомили, що окупаційна армія Путіна 15 та 16 вересня проводила наступальні операції в районі населених пунктів Куп'янськ, Кондрашівка, Красне Перше, а також у напрямку Петропавлівки і Піщаного.

Крім того, Українські військові демонструють значні результати на Сумському напрямку, поступово наближаючись до державного кордону. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Купянск Куп'янський напрямок Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

21:28Економіка
"Кремль обрав шлях вічної війни": найближчий соратник Путіна йде у відставку

"Кремль обрав шлях вічної війни": найближчий соратник Путіна йде у відставку

20:47Світ
Сильні зливи та штормовий вітер атакують Україну: синоптики попереджають про небезпеку

Сильні зливи та штормовий вітер атакують Україну: синоптики попереджають про небезпеку

20:37Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

Нова муза Пономарьова: кохана співака засвітилася на концерті

Нова муза Пономарьова: кохана співака засвітилася на концерті

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

Останні новини

21:32

Чи можна вигулювати кота на повідку - експерти поставили крапку в питанні

21:28

Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

21:27

Скандал на Кубку України: "Кривбас" переграв суперника, але вилетів "через помилку"Відео

21:20

Через рік після заручин: Ольга Харлан зізналася, як змінилися її стосунки з нареченим-італійцем

20:48

Бої в центрі Куп’янська: ЗСУ розкрили "маленьку брехню" росіян та роз’яснили ситуацію

Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - КриволапЗакрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап
20:47

"Кремль обрав шлях вічної війни": найближчий соратник Путіна йде у відставку

20:37

Сильні зливи та штормовий вітер атакують Україну: синоптики попереджають про небезпеку

20:25

Хоче "шукати щастя за кордоном": лідер "Динамо" відмовився продовжувати контракт

20:15

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

Реклама
20:14

РФ готується до нових ударів по Україні: Зеленський сказав, які об'єкти під загрозою

19:41

Бензин чи газ: експерти порахували, що насправді вигідніше для щоденних поїздок

19:19

Україна отримає дуже важливі ракети: Зеленський розкрив наповнення нових пакетів допомогиВідео

19:14

Можна залишитися без вечері: який сорт картоплі зіпсує ідеальне пюре

19:12

"Їхнє кохання глибоке і просте": Кіану Рівз таємно одружився

19:10

Скільки коштує збити один "Шахед"Погляд

18:48

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для УкраїниВідео

18:42

"План А" та "План Б": Зеленський розповів, як Україна може завершити війнуВідео

18:26

Пухнасті емпати: зоологи нарешті відповіли, чи вміють коти відчувати наш смуток

18:12

Ціна "летить" у прірву: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

18:04

Корисний та неймовірно смачний морквяний пиріг: рецепт, який вас здивуєВідео

Реклама
17:55

"Не хоче застіль і посиденьок": Єфремов передумав розлучатися з п'ятою дружиною

17:36

Легкі фільми на вечір: що дивиться Олена Кравець

17:28

Гроші самі йдуть до рук: які ТОП-4 знаки зодіаку приречені на багатство

17:19

Повернення медичної драми: нові серії "Жіночого лікаря" на Київстар ТБ

17:04

"Реальність - інша": чому навчання "Захід-2025" обернулись провалом для Путіна

16:59

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні боксера за 45 секунд

16:42

"Абсурд": в ДПСУ роз'яснили ситуацію з виїздом батька вбитої Ірини Заруцької до США

16:39

Чи приїдуть поляки на навчання в Україну: в МЗС анонсували важливий візит

16:37

У ХХ столітті на Буковині створили власну породу собак: чим вони особливі

16:37

У важкому стані: путініст Кіркоров заявив про проблеми зі здоров'ям

16:28

В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

16:23

Неочікувано дешевше: в Україні знизили ціни на популярний продукт

16:12

Ексдружина футболіста Пятова розповіла про стосунки: "По-перше, я жінка"

15:53

Народжені в ці дати люди досягають неймовірного успіху

15:47

ЗСУ підірвали важливу трубу біля Купʼянська: що вигадав ворог для просування

15:43

Немає ефективних засобів: експерт озвучив проблему створення безпольотної зони

15:38

Коли краще купувати авто - експерти назвали найкращі і найгірші місяці

15:37

Рада ратифікувала сторічну угоду про співпрацю з Британією - що тепер зміниться

15:34

Не з'їсти: Юрій Горбунов с 8-річним сином похвалились гігантським уловом

15:30

Ідеальна закуска, яку розметуть за 1 хвилину: фантастичний рецепт

Реклама
15:17

Гороскоп Таро на завтра 18 вересня: Близнюкам - намагатися, Левам - сподіватися

15:09

Чи можуть затриматися поставки ППО Україні: експерт назвав важливий нюансВідео

15:06

Сарана здасться "квіточками": Україну масово атакують пауки, яка причина

14:52

Убивство українки у США: американський репер присвятив кліп дівчиніВідео

14:50

В Україні ціни на ключовий продукт впали до найнижчого рівня - скільки коштує

14:39

Швидка вечеря з рису: рецепт ідеальної страви за 20 хвилин

14:35

Загадка для найрозумніших: де заховане "дивне число"

14:33

Трендові сумочки осені-2025, які заслуговують на місце у вашому гардеробі: топ-5 моделей

14:29

Коли закінчиться війна в Україні: названо три сценарії

14:23

Співробітники САП та НАБУ виписали собі сотні тисяч допомоги від держави "на соціально-побутові потреби" та виводять їх за кордон – розслідування

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти