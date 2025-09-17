Кіркоров заговорив про Пугачову, яка розкрила їхній фейковий шлюб

Путініскт Кіркоров дав своє інтерв'ю, де згадав про Пугачову.

https://glavred.net/starnews/kirkorov-zagovoril-o-pugachevoy-kotoraya-vskryla-ih-feykovyy-brak-10699046.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров були в шлюбі кілька років / колаж: Главред, фото: скрін з відео, www.youtube.com; instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Що сказав Кіркоров після резонансного інтерв'ю

До чого тут Пугачова

Російський співак Філіп Кіркоров, який відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, згадав у своєму інтерв'ю російську співачку Алла Пугачову, яка відкрито назвала їхній шлюб несправжнім.

Кіркоров заговорив про Пугачову в інтерв'ю пропагандистському виданню ТАСС.

відео дня

На запитання про те, які пісні потрібно включити в музичні уроки шкільної програми, Кіркоров несподівано заговорив про співачку Аллу Пугачову.

"Я б включив пісні Алли Пугачової - тому що це високе мистецтво, епоха, ціле життя. Також Валерія Леонтьєва - це ті артисти, на яких я вчився, хто надихав мене стати артистом. Також я б додав пісні Йосипа Кобзона, Едіти П'єхи, Льва Лещенка", - заявив путініст.

Резонансне інтерв'ю Алли Пугачової Катерині Гордєєвій

Російська співачка і легенда їхньої сцени Алла Пугачова, яка не підтримала терориста Путіна в його кривавому вторгненні в Україну, дала велике інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій після кількох років мовчання.

В інтерв'ю вона розповідала про своїх чоловіків, свою сім'ю, про цензуру в СРСР, а також про те, як зараз ставиться до Росії і чому вона виїхала зі своєї терористичної Батьківщини.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова зізналася, що її шлюб з артистом Філіпом Кіркоровим був фіктивним. Однак колеги Примадонни в країні-агресорі в бесіді з росЗМІ стверджують, що історія їхніх стосунків була набагато складнішою і не такою однозначною.

Також друзі путініста стверджують, що після зізнання Алли Пугачової Філіп Кіркоров важко переживав сказане. Співак не приховував сліз і говорив, що відчуває себе зрадженим, адже Примадонна уразила його чоловічу гідність.

Вас може зацікавити:

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред