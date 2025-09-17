Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Кремль обрав шлях вічної війни": найближчий соратник Путіна йде у відставку

Юрій Берендій
17 вересня 2025, 20:47
1814
Єдиний представник Кремля, який виступив проти війни з Україною, Дмитро Козак подав у відставку з посади заступника голови адміністрації президента РФ.
'Кремль обрав шлях вічної війни': найближчий соратник Путіна йде у відставку
Найближчий соратник Путіна, який виступав проти війни, йде у відставку / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Про що йдеться у матеріалі:

  • Дмитро Козак написав заяву про відставку з поста заступника глава адміністрації президента РФ
  • Він єдиний виступив проти повномасштабного вторгнення до України
  • Що означає відставка Дмитра Козака для України

Давній союзник Володимира Путіна та єдиний представник адміністрації Кремля, який виступив проти повномасштабної війни з Україною, Дмитро Козак подав заяву про звільнення з посади заступника голови адміністрації президента за власним бажанням. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, у середу, 17 вересня, Козак має зустрітися з колективом, після чого планує перейти в бізнес і наразі розглядає різні можливості.

відео дня

Що відомо про Дмитра Козака

Журналіст Аркадій Дубнов у дописі в Facebook також підтвердив, що Козак залишає посаду з власної ініціативи.

Дубнов зазначає, що 66-річний Дмитро Козак був одним із найближчих соратників Путіна ще з початку 1990-х, коли нинішній президент працював у команді мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. У 2020 році, після 12 років на посаді віцепрем’єра, він перейшов до адміністрації президента, де курував відносини з країнами СНД.

Дмитро Козак
Дмитро Козак / Фото: скріншот з відео

Журналіст нагадав, що 21 лютого 2022 року під час розширеного засідання Ради безпеки РФ Козак став єдиним, хто виступив проти воєнного вирішення конфлікту з Україною. Його тривалий виступ із попередженням про негативні наслідки цього кроку не увійшов до офіційної стенограми і не був показаний у телеефірі. В перші дні вторгнення він намагався організувати переговори з Києвом, які завершилися безрезультатно.

Козак також пропонував Путіну низку реформ, зокрема зміни у судовій системі, але всі ініціативи були відхилені. Цього року його вплив у Кремлі зменшився — нагляд за більшістю пострадянських країн передали Сергію Кирієнку. За даними близьких до Козака людей, він був обтяжений своєю участю у нинішніх подіях і вирішив залишити державну службу, навіть попри обіцянку отримати посаду повноважного представника президента в Північно-Західному федеральному окрузі.

"Коли інформацію про звільнення Козака з Кремля буде підтверджено офіційно, це стане унікальним прецедентом в історії путінської вертикалі влади, з якої за своєю волею виходить такий високопосадовець", – зазначив Дубнов.

Що означає відставка Дмитра Козака для України - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що після відставки Дмитра Козака, який був одним із ключових архітекторів гібридної війни проти України та проєкту "народних республік", наступним гучним кроком може стати звільнення Валерія Герасимова. На його місце ймовірним кандидатом розглядають генерала Мордвічева.

Дмитро Козак
Дмитро Козак / Фото: скріншот з відео

"Це все вказує на те, що військово-політичний режим Росії обрав шлях вічної війни", - стверджує військовий аналітик.

Коваленко також наголосив, що на фронті спостерігаються перегрупування і передислокації сил, що свідчить про підготовку до осінньо-зимового етапу бойових дій і подальшої весняної наступальної кампанії 2026 року. Водночас у внутрішньополітичному житті Росії тривають кадрові зміни, які демонструють посилення "партії війни".

Дмитро Козак - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, один із близьких соратників керівника Кремля Дмитро Козак приватно виступає проти продовження війни з Україною. За даними The New York Times, він передавав президентові пропозицію про припинення бойових дій і початок мирних переговорів. Люди з оточення Кремля називають його єдиним високопоставленим функціонером близько до Путіна, хто відкрито висловлює незгоду з війною, але не робить цього публічно.

У перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022, коли року Київ готувався до штурму, Володимир Зеленський і керівник ОП Андрій Єрмак брали до рук зброю для оборони. Саме тоді до Єрмака подзвонив Дмитро Козак із Москви, пропонуючи переконати Зеленського капітулювати під загрозою масштабного знищення.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    новини Росії Дмитро Козак
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

    Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

    21:28Економіка
    "Кремль обрав шлях вічної війни": найближчий соратник Путіна йде у відставку

    "Кремль обрав шлях вічної війни": найближчий соратник Путіна йде у відставку

    20:47Світ
    Сильні зливи та штормовий вітер атакують Україну: синоптики попереджають про небезпеку

    Сильні зливи та штормовий вітер атакують Україну: синоптики попереджають про небезпеку

    20:37Синоптик
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

    Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

    Нова муза Пономарьова: кохана співака засвітилася на концерті

    Нова муза Пономарьова: кохана співака засвітилася на концерті

    Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

    Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

    В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

    В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

    Останні новини

    21:32

    Чи можна вигулювати кота на повідку - експерти поставили крапку в питанні

    21:28

    Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

    21:27

    Скандал на Кубку України: "Кривбас" переграв суперника, але вилетів "через помилку"Відео

    21:20

    Через рік після заручин: Ольга Харлан зізналася, як змінилися її стосунки з нареченим-італійцем

    20:48

    Бої в центрі Куп’янська: ЗСУ розкрили "маленьку брехню" росіян та роз’яснили ситуацію

    Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - КриволапЗакрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап
    20:47

    "Кремль обрав шлях вічної війни": найближчий соратник Путіна йде у відставку

    20:37

    Сильні зливи та штормовий вітер атакують Україну: синоптики попереджають про небезпеку

    20:25

    Хоче "шукати щастя за кордоном": лідер "Динамо" відмовився продовжувати контракт

    20:15

    Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

    Реклама
    20:14

    РФ готується до нових ударів по Україні: Зеленський сказав, які об'єкти під загрозою

    19:41

    Бензин чи газ: експерти порахували, що насправді вигідніше для щоденних поїздок

    19:19

    Україна отримає дуже важливі ракети: Зеленський розкрив наповнення нових пакетів допомогиВідео

    19:14

    Можна залишитися без вечері: який сорт картоплі зіпсує ідеальне пюре

    19:12

    "Їхнє кохання глибоке і просте": Кіану Рівз таємно одружився

    19:10

    Скільки коштує збити один "Шахед"Погляд

    18:48

    РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для УкраїниВідео

    18:42

    "План А" та "План Б": Зеленський розповів, як Україна може завершити війнуВідео

    18:26

    Пухнасті емпати: зоологи нарешті відповіли, чи вміють коти відчувати наш смуток

    18:12

    Ціна "летить" у прірву: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

    18:04

    Корисний та неймовірно смачний морквяний пиріг: рецепт, який вас здивуєВідео

    Реклама
    17:55

    "Не хоче застіль і посиденьок": Єфремов передумав розлучатися з п'ятою дружиною

    17:36

    Легкі фільми на вечір: що дивиться Олена Кравець

    17:28

    Гроші самі йдуть до рук: які ТОП-4 знаки зодіаку приречені на багатство

    17:19

    Повернення медичної драми: нові серії "Жіночого лікаря" на Київстар ТБ

    17:04

    "Реальність - інша": чому навчання "Захід-2025" обернулись провалом для Путіна

    16:59

    Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні боксера за 45 секунд

    16:42

    "Абсурд": в ДПСУ роз'яснили ситуацію з виїздом батька вбитої Ірини Заруцької до США

    16:39

    Чи приїдуть поляки на навчання в Україну: в МЗС анонсували важливий візит

    16:37

    У ХХ столітті на Буковині створили власну породу собак: чим вони особливі

    16:37

    У важкому стані: путініст Кіркоров заявив про проблеми зі здоров'ям

    16:28

    В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

    16:23

    Неочікувано дешевше: в Україні знизили ціни на популярний продукт

    16:12

    Ексдружина футболіста Пятова розповіла про стосунки: "По-перше, я жінка"

    15:53

    Народжені в ці дати люди досягають неймовірного успіху

    15:47

    ЗСУ підірвали важливу трубу біля Купʼянська: що вигадав ворог для просування

    15:43

    Немає ефективних засобів: експерт озвучив проблему створення безпольотної зони

    15:38

    Коли краще купувати авто - експерти назвали найкращі і найгірші місяці

    15:37

    Рада ратифікувала сторічну угоду про співпрацю з Британією - що тепер зміниться

    15:34

    Не з'їсти: Юрій Горбунов с 8-річним сином похвалились гігантським уловом

    15:30

    Ідеальна закуска, яку розметуть за 1 хвилину: фантастичний рецепт

    Реклама
    15:17

    Гороскоп Таро на завтра 18 вересня: Близнюкам - намагатися, Левам - сподіватися

    15:09

    Чи можуть затриматися поставки ППО Україні: експерт назвав важливий нюансВідео

    15:06

    Сарана здасться "квіточками": Україну масово атакують пауки, яка причина

    14:52

    Убивство українки у США: американський репер присвятив кліп дівчиніВідео

    14:50

    В Україні ціни на ключовий продукт впали до найнижчого рівня - скільки коштує

    14:39

    Швидка вечеря з рису: рецепт ідеальної страви за 20 хвилин

    14:35

    Загадка для найрозумніших: де заховане "дивне число"

    14:33

    Трендові сумочки осені-2025, які заслуговують на місце у вашому гардеробі: топ-5 моделей

    14:29

    Коли закінчиться війна в Україні: названо три сценарії

    14:23

    Співробітники САП та НАБУ виписали собі сотні тисяч допомоги від держави "на соціально-побутові потреби" та виводять їх за кордон – розслідування

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Новини шоу бізнесу
    Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
    Привітання
    З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
    Синоптик
    Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
    Культура
    Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
    Мода та краса
    Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
    Рецепти
    ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти