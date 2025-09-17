'Кремль обрав шлях вічної війни': найближчий соратник Путіна йде у відставку

Єдиний представник Кремля, який виступив проти війни з Україною, Дмитро Козак подав у відставку з посади заступника голови адміністрації президента РФ.

Найближчий соратник Путіна, який виступав проти війни, йде у відставку / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Дмитро Козак написав заяву про відставку з поста заступника глава адміністрації президента РФ

Він єдиний виступив проти повномасштабного вторгнення до України

Що означає відставка Дмитра Козака для України

Давній союзник Володимира Путіна та єдиний представник адміністрації Кремля, який виступив проти повномасштабної війни з Україною, Дмитро Козак подав заяву про звільнення з посади заступника голови адміністрації президента за власним бажанням. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, у середу, 17 вересня, Козак має зустрітися з колективом, після чого планує перейти в бізнес і наразі розглядає різні можливості.

Що відомо про Дмитра Козака

Журналіст Аркадій Дубнов у дописі в Facebook також підтвердив, що Козак залишає посаду з власної ініціативи.

Дубнов зазначає, що 66-річний Дмитро Козак був одним із найближчих соратників Путіна ще з початку 1990-х, коли нинішній президент працював у команді мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. У 2020 році, після 12 років на посаді віцепрем’єра, він перейшов до адміністрації президента, де курував відносини з країнами СНД.

Дмитро Козак / Фото: скріншот з відео

Журналіст нагадав, що 21 лютого 2022 року під час розширеного засідання Ради безпеки РФ Козак став єдиним, хто виступив проти воєнного вирішення конфлікту з Україною. Його тривалий виступ із попередженням про негативні наслідки цього кроку не увійшов до офіційної стенограми і не був показаний у телеефірі. В перші дні вторгнення він намагався організувати переговори з Києвом, які завершилися безрезультатно.

Козак також пропонував Путіну низку реформ, зокрема зміни у судовій системі, але всі ініціативи були відхилені. Цього року його вплив у Кремлі зменшився — нагляд за більшістю пострадянських країн передали Сергію Кирієнку. За даними близьких до Козака людей, він був обтяжений своєю участю у нинішніх подіях і вирішив залишити державну службу, навіть попри обіцянку отримати посаду повноважного представника президента в Північно-Західному федеральному окрузі.

"Коли інформацію про звільнення Козака з Кремля буде підтверджено офіційно, це стане унікальним прецедентом в історії путінської вертикалі влади, з якої за своєю волею виходить такий високопосадовець", – зазначив Дубнов.

Що означає відставка Дмитра Козака для України - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що після відставки Дмитра Козака, який був одним із ключових архітекторів гібридної війни проти України та проєкту "народних республік", наступним гучним кроком може стати звільнення Валерія Герасимова. На його місце ймовірним кандидатом розглядають генерала Мордвічева.

Дмитро Козак / Фото: скріншот з відео

"Це все вказує на те, що військово-політичний режим Росії обрав шлях вічної війни", - стверджує військовий аналітик.

Коваленко також наголосив, що на фронті спостерігаються перегрупування і передислокації сил, що свідчить про підготовку до осінньо-зимового етапу бойових дій і подальшої весняної наступальної кампанії 2026 року. Водночас у внутрішньополітичному житті Росії тривають кадрові зміни, які демонструють посилення "партії війни".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, один із близьких соратників керівника Кремля Дмитро Козак приватно виступає проти продовження війни з Україною. За даними The New York Times, він передавав президентові пропозицію про припинення бойових дій і початок мирних переговорів. Люди з оточення Кремля називають його єдиним високопоставленим функціонером близько до Путіна, хто відкрито висловлює незгоду з війною, але не робить цього публічно.

У перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022, коли року Київ готувався до штурму, Володимир Зеленський і керівник ОП Андрій Єрмак брали до рук зброю для оборони. Саме тоді до Єрмака подзвонив Дмитро Козак із Москви, пропонуючи переконати Зеленського капітулювати під загрозою масштабного знищення.

