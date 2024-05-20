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Був таємний план: ЗСУ заздалегідь перекинули на Харківщину, щоб відбити наступ РФ - ЗМІ

Анна Ярославська
20 травня 2024, 09:05
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У перші кілька днів харківського наступу ЗСУ побоювалися, що "лінію фронту втрачено".
ВСУ
Україна намагалася заздалегідь зібрати сили, щоб протистояти РФ уздовж свого довгого північно-східного кордону / Колаж: Главред, фото: фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК Захід

Українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Як пише Sky News, солдати артилерійського підрозділу 57-ї бригади розповіли, як їх таємно переправили в прикордонний район Харківщини за кілька днів до чергової російської атаки.

Командир артилерійського підрозділу 57-ї бригади розповів, що його гармати вели вогонь по російських військах за день до наземного вторгнення в північно-східний район Харківщини, що почалося 10 травня. Він сказав, що окупанти "нахабно" концентрувалися на російському боці кордону.

відео дня

"Ми збивали танки на кордоні... це вже була справжня війна", - сказав 26-річний Сашко, який використовує позивний "Чорний".

Командир другого артилерійського підрозділу також підтвердив, що бригада була перекинута заздалегідь для посилення оборони на цьому напрямку.

Раніше війська обороняли місто Куп'янськ, а також Харків.

"Україна намагалася заздалегідь зібрати сили, щоб протистояти нарощуванню сил Росії вздовж свого довгого північно-східного кордону", - пише Sky News.

При цьому наголошується, що цього кроку було далеко не достатньо, щоб запобігти найбільшому нападу на Україну відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення майже два з половиною роки тому.

Українське джерело, описуючи перші кілька днів харківського наступу, сказало, що були моменти, коли воно побоювалося, що "ми втратили лінію фронту".

Відтоді ситуація стабілізувалася, але співрозмовник попередив: "Ми не знаємо, як довго це може тривати".

У суботу Sky News спробувала відвідати артилерійську позицію, укомплектовану солдатами 57-ї бригади, недалеко від міста Вовчанськ - ключового об'єкта російського наступу.

Наступ РФ 2024 - ситуація на Харківщині

Росія продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю й наблизитися до Харкова, щоб взяти місто під вогневий контроль. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 19 травня.

Ситуацію на півночі Харківщини вдалося стабілізувати, заявив днями президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти просунулися вглиб території України на 10 кілометрів. Мета ворога - захоплення Вовчанська.

Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

Бої в Харківській області не матимуть вирішального впливу на війну. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес.

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