Герасимов обманює Путіна та розповідає про сумнівні 'перемоги' - Reuters

Ситуація на фронті продовжує залишатися напруженою.

Заяви про просування РФ є сумнівними / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключові тези:

Герасимов заявив про просування РФ майже на всіх напрямках

Зеленський сказав, що наступальні операції росіян не принесли значних результатів

Російські заяви про просування викликають сумніви

Війська країни-агресора Росії стверджують про просування на всіх ділянках фронту в Україні, але українські джерела фіксують локальні успіхи оборони. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що президентські та військові відомства обох країн продовжують надавати суперечливу інформацію про перебіг бойових дій на сході України.

Так, 17 вересня Міноборони Росії повідомило, що начальник штабу ЗС РФ Валерій Герасимов відвідав позиції своїх військ і зазначив, що просування російських сил відбувається практично за всіма напрямками.

За його словами, найбільші зіткнення відбуваються в районі Красноармійська (радянська назва Покровська), де українські підрозділи намагаються зупинити наступ.

Він також згадав про просування військ на захід - у Запорізькій і Дніпропетровській областях, а на північ від них - до Куп'янська і Ямполя, де ведуться бойові дії з руйнуваннями інфраструктури.

Водночас українські офіційні особи та президент Володимир Зеленський відзначають обмежений успіх противника на фронті.

Підкреслюється, що в інтерв'ю Sky News Зеленський заявив, що, попри очікування нових атак РФ, останні три наступальні операції росіян не принесли значних результатів.

Видання також додає, що українські командири стверджують, що в районі Покровська їхні війська відбили наступ, а дані відкритих джерел, таких як військовий блог DeepState, фіксують локальні успіхи української оборони в сусідніх районах.

"Ситуація на фронті продовжує залишатися напруженою: російські заяви про просування викликають сумніви, а українська сторона фіксує локальні контратаки та зміцнення оборони. Обидві сторони готуються до можливих нових наступів, що вказує на продовження бойових дій і необхідність постійного моніторингу ситуації на сході країни", - йдеться у повідомленні.

Коли Путін може закінчити війну

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов говорив, що Путін може піти на компроміс для закінчення війни, якщо його плани зруйнуються і він не зможе досягти результату військовим шляхом.

За його словами, російський Генштаб зараз обіцяє Путіну, що протягом двох-трьох місяців фронт ЗСУ "посиплеться" і буде досягнута велика перемога.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" сказав, що Дружківка на Донеччині поступово стає однією з цілей для FPV-дронів російських окупаційних військ. Після прориву під Добропіллям активність ворожих безпілотників у місті суттєво зросла.

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський заявив, що нещодавні повідомлення про те, що російські війська нібито дійшли до центру Куп’янська, не відповідають дійсності.

Військовий оглядач Денис Попович говорив, що літній наступ російських окупантів провалився, тож ворог планує спробувати досягти своїх загарбницьких цілей восени.

