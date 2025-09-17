РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план 'Б' для України

Росіяни виділили два основних напрямки для наступу після провалу Сумської операції та готують нові удари по логістиці України, зазначив Зеленський.

Розкрито цілі Кремля щодо війни і план "Б" для України / Колаж: Главред

17 вересня 2025 року президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула з офіційним візитом до Києва. В рамках її візиту до столиці України у Києві відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського із Робертою Мецолою.

Главред зібрав основні заяви президента України щодо війни та гарантій безпеки.

Які цілі обрала Росія для наступу

Зеленський наголосив, що за даними розвідки Росія визначила для себе чотири ключові напрямки: Сумський, Новопавлівський, Покровський та Запорізький. Він уточнив, що точна послідовність дій ворога була невідомою, але загальна логіка операцій підтвердилася.

"Це чотири, які ми бачили. Сумська провалилася операція, вони понесли великі втрати, передусім особовий склад. Вони на сьогодні, я не знаю що буде завтра, але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули свої засоби і особовий склад на інший напрямок", - вказав Зеленський.

/ Інфографіка: Главред

Президент також підкреслив, що російські війська зазнали особливо значних втрат на цих напрямках, і найближчими днями можна буде детальніше повідомити про результати. На його думку, завдяки вмілим діям Збройних сил України ворог втратив стільки особового складу, що тепер йому залишилося лише дві з чотирьох операцій.

"Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій", - резюмував він.

Які цілі для ударів по Україні визначила Росія – як відповідає Україна

Щодо ударів по цивільній інфраструктурі, Зеленський нагадав, що росіяни тривалий час били по енергетичних об’єктах та залізниці, спричиняючи тяжкі наслідки на різних станціях.

"Вони будуть це (атаки по цивільних об’єктах, ред.) будуть продовжувати, це зрозуміло. Ми, в свою чергу, робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати", - сказав глава держави.

Зеленський також повідомив, що одна з операцій тривала два місяці та викликала значний суспільний резонанс — через збої у транспорті, коли люди не могли вчасно дістатися місця призначення.

/ Інфографіка: Главред

Президент підкреслив, що мова йде не про масові жертви серед цивільного населення, а про порушену логістику, що є наслідком цілеспрямованих дій України у відповідь.

"А у нас, як ви бачите, вони не думають про те, що вони роблять, просто вони конкретно вбивають людей. Тому це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного суспільного вибуху, який у них там є. Ми це вже бачимо. А вони хочуть у нас. Ось приблизно наше розуміння того, що відбувається", - вказує він.

Він додав, що головна мета росіян — ускладнити українську логістику, і так само, як Україна готується до опалювального сезону, вони теж ведуть свої підготовчі заходи. На думку Зеленського, дії української сторони в цьому напрямку є правильними.

План "А" і план "Б" для України

Зеленський пояснив, що під час війни фінансове навантаження надзвичайно велике — щороку воно сягає 120 мільярдів, з яких половину покриває український бюджет, а решту доводиться шукати додатково. Він висловив сподівання, що війна завершиться, і тоді гарантії безпеки діятимуть уже в умовах миру.

"Але в будь-якому випадку план "А" – це завершити війну. План "Б" – 120 мільярдів. І це великий виклик. Я не кажу, що нам треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню, чи під час безпекових гарантій, що нам треба буде так багато коштів протягом 10 років. Але в будь-якому випадку ви повинні розуміти об'єм цього питання. Ось чому ми багато говоримо про ці кошти", - резюмував він.

Дивіться відео заяви Зеленського про вартість війни для України:

/ Фото: скріншот

Що Україна отримає від США в рамках нового пакета військової допомоги

Зеленський повідомив, що в межах перших пакетів ініціативи "Список пріоритетних вимог України" (PURL) партнери придбають у США ракети для систем ППО Patriot та боєприпаси для HIMARS.

"Ми отримали більше 2 млрд грошей від наших партнерів спеціально для програми PURL. Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь у нас буде 3,5-3,6 млрд", - сказав Зеленський.

За його словами, вартість кожного з двох стартових пакетів закупівель складе по 500 мільйонів доларів.

"У цих пакетах, я не буду говорити усі деталі, точно будуть ракети для "Петріот" і [снаряди, - ред.] для "Хаймарс"", - підкреслив Зеленський.

/ Інфографіка: Главред

Зеленський про переговори з Трампом

Водночас команди Зеленського та президента США Дональда Трампа працюють над організацією їхньої зустрічі в Нью-Йорку наступного тижня. Цю можливість раніше підтвердив держсекретар США Марко Рубіо, а самого Зеленського під час пресконференції з Робертою Мецолою запитали про його ставлення до цієї новини.

"Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітись", – сказав Зеленський.

Які ключові гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський визначив ключові гарантії безпеки для країни, підкресливши, що пріоритетом залишається сильна та добре оснащена українська армія. Він зазначив, що Київ озвучив союзникам потреби для Сил оборони, які виявилися дещо більшими за очікувані, але між Україною та партнерами досягнуто порозуміння.

"Перше – це українська армія. І ми вже підтвердили, що нам треба в небі, і на землі, і в морі... Я думаю, що це дуже добре, що у нас є розуміння щодо того, що нам треба. Ми поділилися нашими потребами з нашими партнерами. Вони дещо більші, ніж вони думали про це. Добре, що ми на одній хвилі. Ми розуміємо, що нам це треба, і партнери готові забезпечувати, але питання про цифри", – сказав президент.

/ Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що армія має бути саме такою потужною, і це вимагає відповідного фінансування та ресурсів.

