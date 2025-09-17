"План А" та "План Б": Зеленський розповів, як Україна може завершити війну

Глава держави повідомляє, як Україна планує поєднати військові та фінансові зусилля для стабільності.

Зеленський детально описує стратегію завершення війни / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність двох стратегічних планів – завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, спричинених війною. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ціна цієї війни, наприклад, на сьогодні, і які виклики ми маємо, ціна одного року, 120 мільярдів (президент не уточнив у якій валюті – ред.), і 60 – дає український бюджет, і 60 – я повинен знайти наступного року, я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, але в будь-якому випадку, план А – закінчити, план Б – 120, ось і все", – сказав Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у середу. відео дня

Масштаб фінансових викликів

Президент підкреслив масштаб викликів, із якими стикається Україна:

"Це великий виклик", – зазначив він, додавши, що "це не обов’язково буде потрібно в мирний час, під час перемир’я чи чогось подібного", і що не факт, що "потрібні такі великі гроші протягом 10 років".

"Але в будь-якому разі, ви маєте розуміти масштаб цього питання, тому ми багато обговорюємо ці гроші", – додав Зеленський.

Гарантії безпеки та переговори з США

Глава держави також повідомив, що Україна обговорюватиме з США гарантії безпеки:

"…які гарантії безпеки вони готові надати у форматі 5 статті НАТО, і мають бути прийняті двосторонні рішення", – сказав Зеленський.

Гарантії безпеки для України / Інфографіка: Главред

Зеленський / Фото: Скріншот

Експертна оцінка безпеки

Заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін, наголошує, що справжньою гарантією безпеки для України могла б стати лише присутність військових НАТО або США на лінії розмежування. Наразі, на його думку, Захід не демонструє готовності до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян – стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", – зазначив Жорін.

Він підкреслює, що без прямої присутності міжнародних сил Україна залишається вразливою перед будь-якими провокаціями та військовими діями з боку Росії.

