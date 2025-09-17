Скандал на Кубку України: "Кривбас" переграв суперника, але вилетів "через помилку"

Остаточне рішення щодо матчу "Чернігів"-"Кривбас" має ухвалити Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.

У серії пенальті "Кривбас" переміг з рахунком 1:3 / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Основний час матчу завершився внічию 1:1

У серії пенальті "Кривбас" переміг із рахунком 1:3

У "Кривбасі" назвали причину того, що клуб можуть вигнати з Кубка України

Криворізький "Кривбас" у серії пенальті переміг представника Першої ліги ФК "Чернігів" в 1/16 фіналу Кубка України з футболу, однак через порушення регламенту турніру не пройде до наступного раунду змагань, повідомила пресслужба клубу.

Основний час матчу, який проходив у Чернігові, завершився внічию 1:1. У серії пенальті "Кривбас" переміг із рахунком 1:3.

Утім, після матчу виявилося, що "Кривбас" порушив регламент: на 69-й хвилині матчу криворізька команда провела подвійну заміну (Парако та Шевченко вийшли замість Микитишина та Задераки), через що у складі криворізького клубу на полі одночасно перебувало троє українців і вісім легіонерів змагань (на одного українця менше, ніж дозволено чинними правилами змагань).

У клубі визнали помилку, пояснивши це проблемами в комунікації.

"На жаль, це була критична комунікаційна помилка під час напруженої виїзної гри. Ми неймовірно засмучені цією ситуацією. Усі гравці, тренери та працівники клубу приносять свої щирі вибачення за цю помилку", - заявили у пресслужбі клубу.

Остаточне рішення щодо матчу "Чернігів"-"Кривбас" має ухвалити Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.

