Сильні зливи та штормовий вітер атакують Україну: синоптики попереджають про небезпеку

У багатьох областях синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня / фото: УНІАН

Погода в Україні 18 вересня буде місцями дощовою та туманною. Синоптики попереджають про похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Небезпечні погодні умови будуть у багатьох південних, центральних та східних областях. Там будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня / фото: ventusky

За словами синоптикині Наталки Діденко, на Лівобережжі будуть дощі та знизиться температура повітря. Загалом в Україні очікується 15-20 м/с. У Києві температура повітря опуститься до +19 градусів.

19 вересня почне теплішати. 20-21 вересня в Україну прийде сильне потепління - 24-28 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 18 вересня

В Україні 18 вересня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях. У більшості південних та центральних областей будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 7-12°, на південному сході та сході країни 10-15°; вдень в Україні 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +7

За даними meteoprog, 18 вересня в Україні буде місцями дощова погода. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+23 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня / фото: meteoprog

Погода 18 вересня у Києві

У Києві 18 вересня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 7-12°, вдень 15-20°; у Києві вночі 9-11°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

