"Ажіотажна націнка": експерт спрогнозував, що буде з цінами на АЗС найближчим часом

Руслан Іваненко
17 вересня 2025, 22:09
Експерт прогнозує подорожчання пального через ймовірний дефіцит постачання з румунського порту Констанца.
Україна починає перевіряти індійський дизель у лабораторіях / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Україна з 1 жовтня перевірятиме індійський дизель
  • Можливі обмеження пального з порту Констанца

З 1 жовтня Україна перевірятиме індійський дизель, виготовлений частково з російської нафти, у лабораторіях. Також можуть бути запроваджені аналогічні обмеження для нафтопродуктів, що надходять із румунського порту Констанца.

Як це вплине на ціни на пальне

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін, у коментарі УНІАН пояснив, як ці кроки можуть вплинути на ціни на пальне.

За словами експерта, обмеження на постачання дизелю з Індії не матиме значного впливу на вартість бензину та дизеля на українських АЗС, адже на ринку достатньо ресурсу для компенсації обсягів. Водночас санкції щодо пального з порту Констанца можуть створити тимчасовий дефіцит та підвищити ціни.

"Якщо в нас відновиться "легкий дефіцит" (пального, – ред.), через те, що ми не зможемо законтрактувати оперативно паливо (наприклад, нам не дадуть можливості купувати його з Констанци), будемо побиратися по Orlen та Helleniс Petroleum. В такому разі буде ажіотажна націнка, а вартість палива тимчасово зросте, орієнтовно, до 1,5 гривні за літр", – зазначив Льоушкін.

Альтернативні джерела постачання

Експерт додав, що альтернативою можуть стати поставки пального зі США, Ізраїлю чи додаткові обсяги з Польщі. При цьому рівень подорожчання залежатиме від того, чи зможе президент США Дональд Трамп переконати Європу оперативно відмовитися від російської нафти.

Льоушкін також нагадав, що Україна отримує паливо, зокрема, з Угорщини та Словаччини, яке вироблене з російської сировини:

"Якщо Європа відмовиться від російської нафти, то ми переходимо на ціни польського Orlen та Hellenіс Petroleum (найбільша нафтопереробна компанія в Греції, – ред.). І це, орієнтовано на 50 копійок – гривню дорожче".

За словами експерта, проблема полягає не лише у вартості, а й у наявності пального, адже вільних ресурсів у Європі наразі небагато. Він уточнив, що паливо, вироблене з російської нафти, становить близько 25% українського ринку.

Цены на бензин в Украине инфографика
Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Прогноз цін на пальне

Льоушкін наголосив, що прогнозувати остаточні ціни поки складно, оскільки невідомо, які саме обмеження будуть ухвалені:

"Однозначно ринок готується до підвищення цін. На який обсяг та висоту ми заберемося можна буде оцінити, коли будуть зрозуміло, що заборонять, як і кому перекриють кисень… Якщо ми хочемо санкцій проти країни-агресора, то за це доведеться заплатити. За відсутності достатнього обсягу власного нафтовидобутку та нафтоперобки, інакше бути не може".

Нагадаємо, Главред писав, що 2026 року в Україні мінімальна заробітна плата збільшиться на 688 гривень і становитиме 8688 гривень. За даними офіційної статистики, мінімальну заробітну плату в Україні отримує близько 1,5 мільйона осіб.

Міністерство фінансів України виходить із більш песимістичного сценарію і проєкт Держбюджету-2026 буде сформовано з розрахунку, що війна буде до кінця наступного року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на форумі Forbes Money.

Крім того, дефіцит фінансування України істотно зросте у 2026 році, якщо Росія продовжить інтенсивно бити по всій країні, а уряд не відреагує на вимоги іноземних кредиторів щодо реформ.

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап
