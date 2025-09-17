Хоче "шукати щастя за кордоном": лідер "Динамо" відмовився продовжувати контракт

Денис Попов не хоче залишатися у футбольному клубі, контракт із яким закінчується 30 червня 2026 року.

https://glavred.net/sport/hochet-iskat-schaste-za-granicey-lider-dinamo-otkazalsya-prodlevat-kontrakt-10699013.html Посилання скопійоване

Денис Попов відмовився продовжувати контракт / колаж: Главред, фото: instagram.com/popov19

Коротко:

Попов розгляне пропозиції після того, як завершиться його контракт

Трансферна вартість українця оцінюється в €4 млн

Гравець київського футбольного клубу "Динамо" Денис Попов планує покинути клуб. Про це повідомили в ефірі українського YouTube-шоу про футбол "ТаТоТаке" з посиланням на інформацію, отриману зі своїх джерел.

Зазначається, що 26-річний центральний захисник не хоче залишатися у футбольному клубі, контракт із яким закінчується 30 червня 2026 року. Підкреслюється, що Попов розгляне пропозиції після того, як завершиться його контракт.

відео дня

Sport.ua пише, що Попов минулого сезону провів 32 матчі і забив чотири голи. Трансферну вартість українця оцінюють у €4 млн.

Як зазначає Terrikon, Попов хоче "шукати подальшого щастя за кордоном".

Футбол - новини за темою

Раніше Главред повідомляв, що Олександр Зінченко опинився в центрі фінансового скандалу. Як повідомляє The Sun, захисник збірної України програв суд і повинен сплатити близько 300 тисяч фунтів заборгованості з корпоративного податку.

Нагадаємо, що український форвард Владислав Ванат офіційно приєднався до іспанської "Жирони", підписавши контракт до літа 2030 року. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро, що стало однією з рекордних покупок в історії каталонського клубу.

Крім того, футбольний клуб "Ноттінгем Форест" провів офіційну презентацію українського захисника Олександра Зінченка, який перед закриттям трансферного вікна приєднався до клубу на правах оренди від "Арсеналу".

Читайте також:

Хто такий Денис Попов Денис Попов народився 1999 року в Миколаївській області. Денис Попов - український футболіст, захисник київського "Динамо" і збірної України. У складі збірної України (до 20 років) чемпіон світу 2019 року. У 2019 році дебютував в основному складі "Динамо" в матчі проти "Маріуполя". 2 жовтня 2020 року підписав із "Динамо" контракт, термін дії якого розрахований на 5 років. 20 жовтня 2020 року дебютував у Лізі чемпіонів УЄФА в матчі групового етапу проти "Ювентуса". 8 грудня 2020 року забив свій перший м'яч у єврокубках, відзначившись єдиним голом у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша", що дало змогу "Динамо" здобути важливу перемогу та, посівши третє місце в групі, продовжити виступ у плей-оф Ліги Європи. 30 квітня 2021 року головний тренер збірної України Андрій Шевченко вперше викликав Попова для участі в товариських матчах проти збірних Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру в межах підготовки до майбутнього чемпіонату Європи 2020 року. 23 травня 2021 року дебютував у збірній України в домашньому товариському матчі проти збірної Бахрейну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред