"Їхнє кохання глибоке і просте": Кіану Рівз таємно одружився

Кіану Рівз таємно одружився / колаж: Главред, фото: instagram.com/keanureeves.media

Коротко:

Весілля відбулося на початку літа в Європі у вузькому колі

Наречена виглядала елегантно в простій сукні, а Кіану був схвильований

Голлівудський актор Кіану Рівз одружився з американською художницею Александрою Грант. Про це повідомило видання RadarOnline з посиланням на джерела, близькі до пари.

За словами інсайдера, весілля відбулося на початку літа в Європі у вузькому колі. Церемонія була максимально камерною і конфіденційною, оскільки обидва цінують приватність.

"Вони говорили про це роками, але в підсумку захотіли чогось тільки для себе. Кіану і Александра цінують свою конфіденційність, тому збереження тихої таємниці ідеально їм підходить" - зазначило джерело.

У фан-сторінці актора в Instagram, весілля описали, як тихе і сповнене любові.

"Це здавалося природним і реальним, як щось, що дійсно відображало їхню сутність як пари", - поділився один із гостей.

Александра мала елегантний вигляд у простій сукні, тоді як Кіану, відомий своєю скромністю і лагідністю, був схвильований, побачивши, як вона йде до вівтаря.

"Вони справжні партнери. Їхнє кохання глибоке, але водночас просте. Це весілля було не про увагу. Йшлося про те, щоб вони пообіцяли одне одному спільне життя", - розповів друг молодят.

Відомо, що Рівз і Грант разом з 2019 року. Хоча в актора були стосунки й раніше, офіційно він не був одружений. Александра Грант - 52-річна художниця, яка живе і працює в Лос-Анджелесі. Вона народилася в сім'ї викладачів, а після розлучення батьків залишилася з мамою. Грант часто подорожувала з матір'ю, тому познайомилася з різними культурами та вивчила іноземні мови. Картини художниці виставляють у галереях Лос-Анджелеса, Парижа та Нью-Йорка. Роботи Олександри Грант доволі яскраві та ефектні.

Нагадаємо, у 90-х Кіану очікував на дитину з акторкою Дженніфер Сейм, однак дівчинка народилася мертвою. Пізніше пара розлучилася, а сама Дженніфер трагічно загинула в автокатастрофі.

Хто такий Кіану Рівз? Кіану Рівз - канадський актор, кінорежисер, кінопродюсер і музикант (бас-гітарист). Найбільш відомий своїми ролями в кіносеріях "Матриця" (1999-2021) і "Джон Вік" (з 2014), а також у фільмах "Мій особистий штат Айдахо" (1991), "Дракула" (1992), "Швидкість" (1994), "Адвокат диявола" (1997), "Костянтин: Повелитель темряви" (2005) і "47 ронінів" (2013). Є найбільш високооплачуваним актором в історії кінематографа за співвідношенням суми разового гонорару до сукупної суми заробітку ($30 до $156 млн), повідомляє Вікіпедія.

