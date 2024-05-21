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Плани Кремля не змінилися: експерт сказав, чого насправді хоче Путін

Анна Ярославська
21 травня 2024, 01:38
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Росіянам не можна вірити, адже вони постійно брешуть, вважає ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
Олексій Гетьман, Володимир Путін
Олексій Гетьман сказав, чого хоче Володимир Путін / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, сайт Кремля

Військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, чи змінилися плани Кремля щодо України від початку вторгнення 24 лютого 2022 року та чи задовольнить російського диктатора не вся Україна, а лише "санітарна зона" і Крим з Донбасом.

"Ні, його [Путіна] задовольнить лише вся Україна, а також Польща, Румунія, Болгарія та країни Балтії. Путін же сказав, що треба повернути Варшавський договір, як він був. Тобто його плани не змінилися", - сказав він під час чату на Главреді.

Гетьман нагадав, як за кілька днів до вторгнення 24 лютого 2022 року міністр закордонних справ РФ Лавров і прессекретар Путіна Пєсков запевняли, що розмови про вторгнення - це маячня. Однак через кілька днів почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

"Зараз у Росії знову розповідають, що їм потрібна "санітарна зона", бо вони хочуть убезпечити росіян від українських ракет, що з їхнього боку реалізовується ледь не гуманітарна місія. Росіянам не можна вірити, вони постійно брешуть", - додав Гетьман.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, у якому він розповів про перспективи наступу російських військ на Харківщині:

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Військовий експерт Олег Жданов назвав два сценарії розвитку війни в Україні - найгірший та найкращий. За його словами, найгірший сценарій, на який не піде українське суспільство, - це припинення вогню і початок переговорів без виведення російських військ з території України, тобто капітуляція. Найкращий сценарій розвитку війни в Україні можна реалізувати навіть до кінця 2024 року.

Також Жданов дав свою оцінку щодо того, чи зможе Україна вийти на кордони держави станом на 1991 рік.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир в Україні можливий у будь-який час. Для цього російський диктатор Володимир Путін має вивести війська з нашої країни.

Тим часом 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.

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війна в Україні ЗСУ новини України війна Росії та України Олексій Гетьман
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