Усик потрапив під шквал хейту: що викликало обурення фанатів після футбольного матчу

Український боксер Олександр Усик долучився до благодійної футбольної гри в Португалії, що викликало хвилю обурення серед фанатів боксу. Причиною невдоволення стала участь спортсмена в матчі через місяць після того, як він оголосив про травму спини. Про це повідомляє talkSPORT.

Усик взяв участь у виставковому матчі, де зірки збірної Португалії грали проти світових зірок. Він активно розминався, а на полі провів 15 хвилин. Відео з його участю швидко поширились в інтернеті, що й спричинило хвилю критики.

Чому фанати обурилися

У липні Усик переміг Даніеля Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Після цього WBO призначила обов'язковим претендентом на його пояс Джозефа Паркера. Проте бій було відкладено через травму спини в Усика.

Фанати боксу поставили під сумнів наявність травми, оскільки боксер зміг взяти участь у футбольному матчі. Вони висловлювали своє обурення в соціальних мережах, а деякі користувачі навіть закликали позбавити Усика його чемпіонських поясів.

Мета матчу та реакція Усика

Попри критику, сам Усик залишився задоволеним своєю участю. Він грав поруч із такими зірками футболу, як Майкл Оуен, Луїш Фігу та Пепе. Головною метою матчу був збір коштів для нужденних у всьому світі, зокрема для постраждалих від війни українців.

