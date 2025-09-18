Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Усик потрапив під шквал хейту: що викликало обурення фанатів після футбольного матчу

Руслан Іваненко
18 вересня 2025, 00:01
25
Усик розминався перед грою та провів 15 хвилин на полі, при цьому звернув на себе увагу шанувальників
Усик
Фанати висловили критику через участь Усика у матчі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk/photos

Коротко:

  • Усик зіграв у благодійному футбольному матчі в Португалії
  • Український чемпіон приєднався до гри зірок футболу та світу
  • Матч пройшов для збору коштів на підтримку нужденних

Український боксер Олександр Усик долучився до благодійної футбольної гри в Португалії, що викликало хвилю обурення серед фанатів боксу. Причиною невдоволення стала участь спортсмена в матчі через місяць після того, як він оголосив про травму спини. Про це повідомляє talkSPORT.

Усик взяв участь у виставковому матчі, де зірки збірної Португалії грали проти світових зірок. Він активно розминався, а на полі провів 15 хвилин. Відео з його участю швидко поширились в інтернеті, що й спричинило хвилю критики.

відео дня

Чому фанати обурилися

У липні Усик переміг Даніеля Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Після цього WBO призначила обов'язковим претендентом на його пояс Джозефа Паркера. Проте бій було відкладено через травму спини в Усика.

Фанати боксу поставили під сумнів наявність травми, оскільки боксер зміг взяти участь у футбольному матчі. Вони висловлювали своє обурення в соціальних мережах, а деякі користувачі навіть закликали позбавити Усика його чемпіонських поясів.

Мета матчу та реакція Усика

Попри критику, сам Усик залишився задоволеним своєю участю. Він грав поруч із такими зірками футболу, як Майкл Оуен, Луїш Фігу та Пепе. Головною метою матчу був збір коштів для нужденних у всьому світі, зокрема для постраждалих від війни українців.

Олександр Усик - останні новини:

Раніше Главред повідомляв, що Усик потрапив у десятку найбагатших боксерів світу. Основним фактором підвищення спортсмена в рейтингу стали гонорари за останні поєдинки.

Крім того, українець Олександр Усик втратив перше місце в рейтингу найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P), за версією авторитетного журналу The Ring. В оновленому рейтингу відбулися суттєві зміни через поєдинки, що відбулися 13 і 14 вересня.

Також команда Усика заявила, що для наступного поєдинку спортсмен може обрати несподіваного суперника. Олександр не виключає можливості провести бій за правилами в ММА і вибрав собі в якості супротивника Джейка Пола.

Читайте також:

Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Усик новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Таких порушень не робив ніхто: Трамп жорстко зганьбився на зустрічі з королем Англії

Таких порушень не робив ніхто: Трамп жорстко зганьбився на зустрічі з королем Англії

22:52Світ
"Зайве і неправдиве": у Польщі різко відреагували на слова Зеленського

"Зайве і неправдиве": у Польщі різко відреагували на слова Зеленського

22:39Світ
Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

21:28Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

Останні новини

00:01

Усик потрапив під шквал хейту: що викликало обурення фанатів після футбольного матчу

17 вересня, середа
23:12

Не просто седират: як один осінній посів перетворить навіть важкий грунт на пухкийВідео

22:52

Таких порушень не робив ніхто: Трамп жорстко зганьбився на зустрічі з королем АнгліїВідео

22:42

Вагітна Бех-Романчук розповіла про госпіталізацію

22:39

"Зайве і неправдиве": у Польщі різко відреагували на слова Зеленського

Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - КриволапЗакрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап
22:37

Кіркоров заговорив про Пугачову, яка розкрила їхній фейковий шлюб

22:09

"Ажіотажна націнка": експерт спрогнозував, що буде з цінами на АЗС найближчим часом

21:32

Чи можна вигулювати кота на повідку - експерти поставили крапку в питанніВідео

21:28

Євро різко злетіло вгору: новий курс валют на 18 вересня

Реклама
21:27

Скандал на Кубку України: "Кривбас" переграв суперника, але вилетів "через помилку"Відео

21:20

Через рік після заручин: Ольга Харлан зізналася, як змінилися її стосунки з нареченим-італійцем

20:48

Бої в центрі Куп’янська: ЗСУ розкрили "маленьку брехню" росіян та роз’яснили ситуацію

20:47

"Кремль обрав шлях вічної війни": найближчий соратник Путіна йде у відставку

20:37

Сильні зливи та штормовий вітер атакують Україну: синоптики попереджають про небезпеку

20:25

Хоче "шукати щастя за кордоном": лідер "Динамо" відмовився продовжувати контракт

20:15

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

20:14

РФ готується до нових ударів по Україні: Зеленський сказав, які об'єкти під загрозою

19:41

Бензин чи газ: експерти порахували, що насправді вигідніше для щоденних поїздок

19:19

Україна отримає дуже важливі ракети: Зеленський розкрив наповнення нових пакетів допомогиВідео

19:14

Можна залишитися без вечері: який сорт картоплі зіпсує ідеальне пюре

Реклама
19:12

"Їхнє кохання глибоке і просте": Кіану Рівз таємно одружився

19:10

Скільки коштує збити один "Шахед"Погляд

18:48

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для УкраїниВідео

18:42

"План А" та "План Б": Зеленський розповів, як Україна може завершити війнуВідео

18:26

Пухнасті емпати: зоологи нарешті відповіли, чи вміють коти відчувати наш смуток

18:12

Ціна "летить" у прірву: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

18:04

Корисний та неймовірно смачний морквяний пиріг: рецепт, який вас здивуєВідео

17:55

"Не хоче застіль і посиденьок": Єфремов передумав розлучатися з п'ятою дружиною

17:36

Легкі фільми на вечір: що дивиться Олена Кравець

17:28

Гроші самі йдуть до рук: які ТОП-4 знаки зодіаку приречені на багатство

17:19

Повернення медичної драми: нові серії "Жіночого лікаря" на Київстар ТБ

17:04

"Реальність - інша": чому навчання "Захід-2025" обернулись провалом для Путіна

16:59

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні боксера за 45 секунд

16:42

"Абсурд": в ДПСУ роз'яснили ситуацію з виїздом батька вбитої Ірини Заруцької до США

16:39

Чи приїдуть поляки на навчання в Україну: в МЗС анонсували важливий візит

16:37

У ХХ столітті на Буковині створили власну породу собак: чим вони особливі

16:37

У важкому стані: путініст Кіркоров заявив про проблеми зі здоров'ям

16:28

В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

16:23

Неочікувано дешевше: в Україні знизили ціни на популярний продукт

16:12

Ексдружина футболіста Пятова розповіла про стосунки: "По-перше, я жінка"

Реклама
15:53

Народжені в ці дати люди досягають неймовірного успіху

15:47

ЗСУ підірвали важливу трубу біля Купʼянська: що вигадав ворог для просування

15:43

Немає ефективних засобів: експерт озвучив проблему створення безпольотної зони

15:38

Коли краще купувати авто - експерти назвали найкращі і найгірші місяці

15:37

Рада ратифікувала сторічну угоду про співпрацю з Британією - що тепер зміниться

15:34

Не з'їсти: Юрій Горбунов с 8-річним сином похвалились гігантським уловом

15:30

Ідеальна закуска, яку розметуть за 1 хвилину: фантастичний рецепт

15:17

Гороскоп Таро на завтра 18 вересня: Близнюкам - намагатися, Левам - сподіватися

15:09

Чи можуть затриматися поставки ППО Україні: експерт назвав важливий нюансВідео

15:06

Сарана здасться "квіточками": Україну масово атакують пауки, яка причина

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти