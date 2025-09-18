Ексв'язень Кремля розповів, як змінилось ставлення до росіян після років полону

Хилюк заявив, що майбутні відносини з Росією залишаються складним і болючим питанням, адже рівень ненависті до сусідів надзвичайно високий.

Дмитро Хилюк як змінилось ставлення до росіян після років полону / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Хилюк:

Росія нікуди не зникне і українцям доведеться жити поручз РФ

Серед росіян є розсудливі люди, але їх дуже мало

Росіяни завжди ставились зневажливо до українців

Сусідство з Росією завжди буде складним і напруженим, адже зневажливе ставлення до України та українців закладене в самій російській ментальності. Про це в чаті на Главреді розповів журналіст, який три з половиною роки провів у російському полоні, Дмитро Хилюк, відповідаючи на питання про те, як змінилось його ставлення до росіян після полону.

Він підкреслив, що питання майбутніх відносин із сусідами надзвичайно складне, адже жити поруч із ними доведеться завжди — вони нікуди не зникнуть. Рано чи пізно доведеться будувати певні, хоч і напружені та обмежені, відносини, але як саме це робити, він не знає, оскільки рівень ненависті до них надзвичайно високий.

"Я усвідомлюю, що в Росії не всі такі, що там є розсудливі люди, але їх мало – 1% або 0,5%, або 10%, але це точно абсолютна меншість. Там є нормальні люди, які знають, що Україна – самостійна держава, які не хочуть нашої землі і нашої крові. Але їх дуже і дуже мало. Не можу сказати, що у росіян промитий мозок – мені здається, що вони такими були завжди. У в'язниці було багато книг російських письменників, класиків, які нам давали читати. Там не було про що думати, тому читав і думав над тією книгою. І можу сказати: росіяни такими були завжди у своєму ставленні до України", - вказує він.

Хилюк зауважив, що росіяни завжди ставилися до українців зверхньо і зневажливо. У їхньому уявленні українець — це лише колоритна постать у шароварах, яка варить борщ і танцює гопак. Для них Україна — це "Малоросія" з людьми у вишиванках, гарними дівчатами та смачною кухнею.

"Як тільки українець піднімає голову і каже, що це його земля, і він буде на ній господарювати, в очах росіян він відразу перетворюється на бандерівця, ворога, націоналіста, якого відразу ненавидять", - резюмує він.

Що найбільше дратувало росіян в українських полонених

Як писав Главред, журналіст Дмитро Хилюк наголосив, що війна та режим Путіна змусили багатьох українців переосмислити цінність власної держави.

"Загалом, своїми діями росіяни тільки зміцнювали патріотизм тих, хто потрапив у полон", - сказав він.

За його словами, чимало полонених до ув’язнення не знали навіть слів Гімну України, але вивчили його вже там. Серед них були як молоді, так і люди близько 60 років. Багато хто вперше почув про Бандеру чи Шухевича та не знав ключових подій української історії ХХ століття. Проте ненависть до окупантів і пережиті страждання розбудили інтерес до минулого України. У камерах люди починали ставити питання тим, хто мав більше знань, про постаті національно-визвольного руху та історичні події.

Дмитро Хилюк новини - що відомо про умови перебування в полоні

Як повідомляв Главред, Хилюк зазначив, що за понад три роки його перебування у полоні Україна настільки змінилася, що після звільнення доводиться знову вчитися жити у новій реальності.

Найважчим випробуванням у неволі для нього та інших українців стали не тортури чи побої, а відчуття невідомості та безвиході.

Він також підкреслив, що у російських тюрмах полонених не змушували працювати, однак саме відсутність роботи чи будь-якої зайнятості була однією з найсильніших психологічних проблем.

Про персону: Дмитро Хилюк Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

