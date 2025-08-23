РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

Поблизу українського кордону перебувають 11 літаків стратегічної авіації РФ.

Два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і один Ту-160 вилетіли з авіабази РФ

Поблизу українського кордону перебувають 11 літаків стратегічної авіації

Країна-агресор РФ переміщує стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку масованого удару.

Два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і один Ту-160 вилетіли з авіабази "Українка" в Амурській області і попрямували на авіабазу "Енгельс-2", розташовану в Саратовській області, повідомляє Telegram-канал Tracking.

Наразі, згідно зі спостереженнями, поблизу українського кордону перебувають 11 літаків стратегічної авіації РФ:

авіабаза "Оленья" - 3 Ту-95МС,

"Енгельс-2" - 4 Ту-95МС і 2 Ту-160,

"Дягилево" - 2 Ту-95МС.

Також повідомляється, що 5 із цих Ту-95МС і один Ту-160 на авіабазах уже споряджені.

Автори каналу роблять висновок, що найближчим часом може статися черговий ракетний удар.

Про ймовірність ракетної атаки РФ раніше попереджав Telegram-канал "Николаевский Ванек". Повідомлялося, що РФ може незабаром завдати чергового удару по території України.

Також зазначалося, що під час попереднього обстрілу росіяни спробували змінити тактику - ракети були запущені одночасно в різних напрямках, що свідчить про прагнення розосередити удари.

РФ обрала цілі для ударів: думка експертів

Залізнична система України, особливо локомотиви, що використовуються для перевезення вантажів, перетворилася на одну з пріоритетних цілей російських ракетних і безпілотних атак. Раніше збройні сили РФ завдали масштабних ударів по залізничних вузлах, розташованих у районі портів Одеса, Чорноморськ і Південний.

За інформацією аналітиків Defense Express, основна мета цих атак - дезорганізувати логістику і зірвати доставку вантажів до портів, звідки вони відправляються морем.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

