РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

Олексій Тесля
23 серпня 2025, 16:58
Поблизу українського кордону перебувають 11 літаків стратегічної авіації РФ.
Важливе:

  • Два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і один Ту-160 вилетіли з авіабази РФ
  • Поблизу українського кордону перебувають 11 літаків стратегічної авіації

Країна-агресор РФ переміщує стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку масованого удару.

Два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і один Ту-160 вилетіли з авіабази "Українка" в Амурській області і попрямували на авіабазу "Енгельс-2", розташовану в Саратовській області, повідомляє Telegram-канал Tracking.

Наразі, згідно зі спостереженнями, поблизу українського кордону перебувають 11 літаків стратегічної авіації РФ:

  • авіабаза "Оленья" - 3 Ту-95МС,
  • "Енгельс-2" - 4 Ту-95МС і 2 Ту-160,
  • "Дягилево" - 2 Ту-95МС.

Також повідомляється, що 5 із цих Ту-95МС і один Ту-160 на авіабазах уже споряджені.

Автори каналу роблять висновок, що найближчим часом може статися черговий ракетний удар.

Про ймовірність ракетної атаки РФ раніше попереджав Telegram-канал "Николаевский Ванек". Повідомлялося, що РФ може незабаром завдати чергового удару по території України.

Також зазначалося, що під час попереднього обстрілу росіяни спробували змінити тактику - ракети були запущені одночасно в різних напрямках, що свідчить про прагнення розосередити удари.

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами
РФ обрала цілі для ударів: думка експертів

Залізнична система України, особливо локомотиви, що використовуються для перевезення вантажів, перетворилася на одну з пріоритетних цілей російських ракетних і безпілотних атак. Раніше збройні сили РФ завдали масштабних ударів по залізничних вузлах, розташованих у районі портів Одеса, Чорноморськ і Південний.

За інформацією аналітиків Defense Express, основна мета цих атак - дезорганізувати логістику і зірвати доставку вантажів до портів, звідки вони відправляються морем.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше Главред писав, що Росія почала атакувати Україну реактивними дронами типу "Шахед", для збиття яких доведеться використовувати дорогі зенітні ракети, оскільки альтернативи їм немає.

Стало раніше відомо, що російський Центр безпілотних систем "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери, що може завдати значної шкоди Україні.

Як повідомлялося, аналітики ISW вже повідомляли, що Росія, ймовірно, надалі дедалі активніше покладатиметься на модифіковані далекобійні дрони для атак по пріоритетних цілях в Україні.

Читайте також:

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

війна Росії та України ракетний удар атака дронів
РФ накопичила ракет і дронів: ворог готується до нових масованих атак

