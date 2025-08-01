Підуть мільйони: ЗМІ назвали проблему, яка виникла через реактивні дрони РФ

Нова ворожа розробка підвищила рівень небезпеки для українців під час атак.

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Україна працює над розробкою перехоплювачів нових російських дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основне:

Україна немає доступних у ціні засобів боротьби з реактивними дронами

Розробка перехоплювачів триває

На збиття реактивних "Шахедів" потрібні будуть великі кошти

Країна-агресорка Росія почала атакувати Україну реактивними дронами типу "Шахед", для збиття яких доведеться використовувати дорогі зенітні ракети, так як альтернативи їм немає.

Про це пише The War Zone. Видання згадало слова представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, який повідомив, що швидкість реактивного дрона може перевищувати 500 кілометрів на годину, тому на радарі він відображається як крилата ракета за параметрами польоту.

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Перехопити його мобільні вогневі групи, оснащених стрілецькою зброєю та гарматними знаряддями, фактично не можуть. Та сама ситуація і з дронами-перехоплювачами на електродвигунах.

Наразі Україна працює над розробкою перехоплювачів, які будуть здатні протистояти реактивним дронам, але масове виробництво такого озброєння організувати буде складно через атаки РФ на виробничі об'єкти.

Тому єдиним засобом боротьби з модернізованими ворожими дронами залишаються зенітні ракети, ціна яких може сягати мільйонів.

Застосування Росією реактивних дронів - що відомо

Раніше в Повітряних Силах повідомили, що особливістю новітніх "Шахедів" є наявність реактивного двигуна, що виділяє багато тепла, тому їх можливо виявити та знищити.

Напередодні стало відомо, що реактивні дрони складно виявити вночі на великій висоті. Потужність бойової частини цих дронів була збільшена майже вдвічі - до 90 кг.

Нагадаємо, Главред писав, що на початку червня, під час однієї з атак на Київ, країна-агресор Росія, ймовірно, застосувала новий реактивний дрон, однак не типу "Шахед", а "Герань-3". Його збила ППО.

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Про джерело: The War Zone (TWZ) The War Zone - ресурс, який публікує новини та аналітику про військові технології, стратегії та зовнішню політику. TWZ охоплює повітряну, морську, наземну, космічну та кіберсфери ведення війни, додаючи геополітичний контекст та технологічний аналіз.

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