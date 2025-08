Новий виклик для України: РФ змінила тактику атак і запускає цілі, які важче збити

Коротко:

Країна-агресорка Росія поки що не може масово виготовляти реактивні дрони-камікадзе, відомі як "Герань-3" (аналог іранського "Шахеда-238"), тому що РФ залежна від Ірану і Китаю в поставках турбореактивних двигунів.

Проте Росія, ймовірно, надалі все більш активно покладатиметься на модифіковані далекобійні дрони для атак по пріоритетних цілях в Україні. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), про що вони написали у своєму звіті за 1 серпня.

У звіті зазначаються, що такі обстріли здебільшого орієнтовані на те, щоб придушити українську протиповітряну оборону й на "нанесення ударів по густонаселених містах у тилу України в рамках зусиль зі збільшення кількості жертв серед цивільного населення".

Для того, щоб окупанти могли ефективніше атакувати Україну, Росія продовжує розробляти інноваційні безпілотники великої дальності.

Аналітики нагадали, що 1 серпня Business Insider повідомив, що українські мобільні вогневі групи і вітчизняні безпілотники-перехоплювачі можуть виявитися нездатними ефективно протистояти ворожим реактивним дронам.

Також зазначається, що, як повідомляв військовий оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков, апарати "Герань-3" були оснащені потужними реактивними двигунами, які дають змогу розвивати швидкість до 800 км/год і функціонувати подібно до крилатої ракети, ухиляючись від систем ППО.

Вперше українські Повітряні сили відзвітували, що Росія використала для удару такі дрони в ніч з 29 на 30 липня цього року. Тоді російські загарбники використали, з-поміж інших засобів повітряного нападу, вісім дронів з реактивними двигунами. Але тоді в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ не уточнили, чи вдалося збити хоч одну таку ціль.

Аналітики зазначили, що за допомогою нової тактики окупанти намагаються знизити результативність роботи української ППО.

В ISW зазначили, що нинішня ситуація вказує на те, що Росія зможе закупити необхідні іранські й китайські двигуни для масштабування виробництва "Герань-3" у майбутньому, а це у свою чергу створить ще більше викликів для України.

Як раніше повідводив Главред, у Києві – "приліт" у житловий будинок, склався цілий під'їзд, під завалами люди. За даними КМВА, у столиці десятки людей постраждали.

Також раніше повідомлялося, що РФ вдарила прямим наведенням у 9-поверхівку – у Києві зростає кількість жертв і постраждалих. Наслідки російської комбінованої атаки фіксуються на більш ніж 27 локаціях. Дуже постраждав Солом'янський район.

Стало відомо, що РФ обрушила на Україну понад 300 дронів і 8 ракет – поранено рекордну кількість дітей. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під'їзд. Зеленський закликав партнерів реалізувати інструменти тиску на РФ.

Під час цієї атаки в Києві загалом загинула 31 людина, 28 людей з цієї кількості загинули у зруйнованому під’їзді у Святошинському районі столиці.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.