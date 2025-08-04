Політолог розкрив "головну місію" Віткоффа в Москві: на що очікують у Вашингтоні

Трамп демонструє готовність до діалогу і використовує місію Віткоффа як аргумент перед санкціями.

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Москва може запропонувати умови перемир’я, але їхня серйозність викликає сумніви в експертів / Колаж: Главред, фото: Главред, фото: скріншот, kremlin.ru

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Чому Трамп використовує Віткоффа як посередника

Яке "послання" може передати Путін американцям

Чи можливе припинення війни найближчим часом

Цього тижня спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Москву. Як припускає політолог Ігор Рейтерович, головною метою візиту може стати передача повідомлення від президента Росії Володимира Путіна до американського лідера Дональда Трампа. Про це він заявив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Можлива причина візиту: остання спроба переговорів перед санкціями

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"Схоже на те, що цей візит — це якби останній довід, можливість поговорити ще перед запровадженням цих обмежувальних заходів. Я, до речі, чогось такого очікував — що Трамп під кінець дасть таку можливість Росії. Він це подає як: 'росіяни попросили'", — зазначив Рейтерович.

Росія звернулась через закриті дипломатичні канали

На думку політолога, не виключено, що російська сторона звернулась до США через закриті дипломатичні канали з пропозицією обговорити спільні позиції щодо завершення війни.

"Тут цікаво, що Віткофф, який поїде до Росії, — скоріше за все — в даному конкретному випадку буде використаний лише як, скажімо, інструмент. У тому плані, що, на відміну від попередніх візитів, він навряд чи повезе щось від Трампа. В нього буде "головне завдання" — отримати щось від Путіна і власне Трампу потім передати", — додав політолог.

Кремль може запропонувати умови для перемовин

За словами Рейтеровича, Кремль може передати своє бачення умов завершення війни, за яких Москва готова сісти за стіл перемовин.

"З іншого боку, ця історія вигідна для Трампа. Знаєте чому? Тому що він зможе потім спокійно вийти й сказати: 'Дивіться, я зробив усе, що міг. У мене Віткофф знову літав до Москви, поспілкувався, але, на жаль, Путін стоїть на своєму. Він не збирається закінчувати війну. Те, що він передав, — це несерйозно'", — пояснив експерт.

Можливий початок реальних переговорів

Водночас, якщо Путін піде на поступки, не виключено, що наприкінці тижня можуть з’явитися сигнали про можливий початок реального перемовного процесу.

"Я не сильно вірю в завершення війни в кінці тижня, тут мова може йти про реальні перемовини. Не всю ту туфту, якою займаються росіяни, а серйозну якусь розмову, яка буде стосуватися передусім припинення бойових дій, тобто якесь перемир’я, а потім — обговорення вже інших ключових речей", — зауважив Рейтерович.

Паралельний візит спецпредставника до Києва

Політолог також додав, що паралельно до Києва може прибути ще один спецпредставник Трампа — Кіт Келлог.

"Така, знаєте, 'човникова дипломатія' на дві сторони. Поки офіційного повідомлення щодо Келлога я не бачив. Але, оскільки про це вже написали й провладні медіа, я думаю, що там усе теж буде відбуватися у приблизно такому ж форматі", — сказав Рейтерович.

Пояснення експерта

За словами дипломата та директора Центру оборонних стратегій Олександра Хари, навіть у разі досягнення мирної угоди це навряд чи означатиме кінець війни. Він підкреслює, що для України залишається єдиним реальним варіантом — готуватися до тривалого опору, адже Росія не має наміру зупинятися.

"Якщо буде припинення вогню, на яке сподівається Трамп, це скоріше стане паузою у війні, а не її завершенням. Така пауза відкриває початок нового, третього етапу конфлікту", — зазначає експерт.

Олександр Хара додає, що Росія може припинити агресію лише за двох умов: зміни політичного режиму в Кремлі, яких наразі не видно, або через посилений тиск політичних та економічних проблем, які можуть змусити Путіна відмовитися від війни.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп 28 липня оголосив про нові терміни ультиматуму для Кремля. За словами Трампа, якщо за 10-12 днів Москва не укладе з Києвом мирну угоду, на її економічних партнерів чекають вторинні санкції.

Путін у відповідь повторив ультиматум на адресу України: він "зажадав" виведення Сил оборони з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Україна нібито повинна відмовитися від вступу в НАТО і перейти до нейтрального статусу.

30 липня Трамп анонсував візит спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа до Москви. Деталей американський президент не розкрив. "Він їде до Росії, хочете вірте, хочете ні", - наголосив Трамп.

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Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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