Коли РФ може завдати нового удару Орєшніком: названо ймовірні терміни

Через деякий час РФ потрібно буде напередодні якихось переговорів ще раз налякати цією зброєю.

https://glavred.net/ukraine/kogda-rf-mozhet-nanesti-novyy-udar-oreshnikom-nazvany-veroyatnye-sroki-10731002.html Посилання скопійоване

Названо ймовірність нового удару Орєшніком / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Важливе із заяв Романенка:

Найближчим часом атак ракетами Орєшнік не буде

Орєшнік є експериментальним зразком, виробництво якого має одиничний характер

Експерт з авіаційних питань Валерій Романенко прокоментував ситуацію навколо нового удару РФ по Україні ракетою "Орєшнік".

Як підкреслив він в ефірі Radio NV, найближчим часом атак ракетами Орешник не буде.

відео дня

"Атак Орєшніком, швидше за все, ще півроку не буде. Тому що Кирило Буданов сказав, я думаю, що він має відповідну інформацію, людина кваліфікована і не буде просто так повідомляти, що у росіян є не більше двох таких ракет, одна з них була запущена", - нагадав експерт.

Разом з тим він не виключає, що через деякий час окупантам РФ потрібно буде напередодні якихось переговорів ще раз налякати цією зброєю.

Романенко додав, що Орєшнік є експериментальним зразком, виробництво якого носить одиничний характер, тому навіть незважаючи на заяви про передачу комплексів у війська, найближчим часом їх застосування малоймовірне.

Удар Орєшніком: розкрито важливі деталі

Росія застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", завдавши удару по державному підприємству на території Львівської області. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на поінформовані джерела.

За даними видання, обстріл стався через кілька днів після міжнародного саміту, на якому низка європейських країн висловила готовність розглянути можливість розміщення своїх військових в Україні в разі встановлення режиму припинення вогню. Одночасно США підтвердили намір підтримати надання Україні гарантій безпеки.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше стали відомі подробиці удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності Орєшнік. Ракета пробила дві плити перекриття і спалила повне зібрання творів Леніна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН після ракетного удару. Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану "Орєшнік", проти Львівської області.

Як повідомляв Главред, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ударом ворог намагався залякати Захід і посіяти паніку в Україні. РФ використовувала наземні ракетні комплекси.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред