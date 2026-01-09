Канікули продовжать не всюди: як проходитиме навчання у школах Тернополя

Рішення коригуватимуть у разі зміни погодних умов.

https://glavred.net/osvita/kanikuly-prodlyat-ne-vezde-kak-budet-prohodit-obuchenie-v-shkolah-ternopolya-10730936.html Посилання скопійоване

Навчання в школах Тернополя / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

У Тернополі навчання в школах відновиться 12 січня

Школярі навчатимуться в очному форматі

Водночас, громади Тернопільщини обрали різні формати навчання

У Тернополі навчання в закладах загальної середньої освіти відновиться з понеділка, 12 січня. Після зимових канікул школярі повернуться до очного формату. Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Зокрема, міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що рішення ухвалили після консультацій з управлінням освіти, керівниками закладів та батьківською спільнотою.

відео дня

"Ми дізналися думку батьків та керівників шкіл, і усі вони за те, щоб розпочалося навчання. Наразі немає потреби продовжувати канікули, адже заклади освіти забезпечені теплом, проїзні шляхи і дороги в місті розчищені, громадський транспорт курсує без змін, що дає можливість добратися до місць навчання", - наголосив він.

Міський голова додав, що у разі зміни погодних умов або виникнення інших ситуацій рішення коригуватимуть оперативно.

Навчання в школах Тернопільської області

Водночас, в Тернопільській обласній військовій адміністрації заявили, що через складні погодні умови громади Тернопільщини обрали різні формати навчання після зимових свят.

"В очному форматі навчатимуться чотири громади: Нагірянська, Чортківська, Хоростківська та Тернопільська. 28 громад ухвалили рішення продовжити зимові канікули. 23 громади перейдуть на дистанційне навчання", - йдеться у повідомленні.

Змінення формату навчання в школах

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення перевести навчальні заклади на дистанційний формат або канікули. Причиною таких заходів є різке похолодання.

За її словами, відповідний формат навчання триватиме щонайменше до 19 січня.

"Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень. Наш пріоритет - безпека людей, збереження здоров'я дітей і стабільна робота критичних систем", - підкреслила вона.

Останні новини Тернополя

Як повідомляв Главред, 23 листопада у Тернополі попрощалися з родиною Камаля, який три доби чекав під руїнами будинку, по якому вдарила російська ракета 19 листопада. За секунду чоловік втратив кохану дружину та двох маленьких діток.

15 жовтня в Тернопільській області правоохоронці затримали сімох військовослужбовців. Їх підозрюють у вчиненні насильницьких та майнових злочинів.

17 вересня у Тернополі військовослужбовець одного з територіальних відділів ТЦК і СП області в стані алкогольного сп'яніння влаштував дорожньо-транспортну пригоду. На опублікованому відео видно, як водій автомобіля Skoda, тікаючи від патрульної поліції, скоїв ДТП.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільська ОДА (ОВА) Тернопільська обласна державна адміністрація — місцевий орган виконавчої влади в Тернопільській області, який діє на основі Закону України "Про місцеві державні адміністрації" і Типового регламенту та керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, розпорядженнями КМ України, розпорядженнями і дорученнями голови ОДА, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред