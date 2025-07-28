РФ обрала нові цілі для масованих ударів: ЗМІ назвали 'мішені' атак

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- Російські війська завдають масованих ударів по залізничних вузлах
- Завдання окупантів - дестабілізувати весь транспортний потік
Залізнична інфраструктура України, зокрема локомотивний парк, задіяний у вантажоперевезеннях, стала однією з ключових цілей для російських ракетних і дронових атак. Раніше російські війська завдали масованого удару по залізничних вузлах у районі портів Великої Одеси - Одеського, Чорноморського і Південного.
Як повідомляє аналітичний ресурс Defense Express, метою ударів росіян є порушення логістики та зупинка транспортування вантажів до портів для подальшого морського відправлення.
У публікації зазначається, що завдання окупантів - не просто перешкоджати військовим перевезенням, а й дестабілізувати весь транспортний потік загалом.
Експерти Defense Express висловлюють думку, що бронепоїзди мають обмежену ефективність у сучасних умовах. Замість цього, як варіант, можна розглянути адаптацію російського підходу, де застосовують дистанційно керовані залізничні дрезини - по суті, застосування роботизованих платформ, здатних пересуватися рейками без екіпажу.
Аналітики нагадують, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, західні країни почали активно розвивати технології автономних поїздів для вантажних перевезень. В умовах постійних атак по українській логістиці такі технологічні рішення набувають особливої значущості, підсумовують у Defense Express.
Дивіться відео - РФ вдарила по поїзду:
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Раніше повідомлялося про те, що внаслідок ворожої атаки в Києві постраждали вісім осіб, зокрема й одна дитина. У Дарницькому районі столиці внаслідок ворожої атаки вибило вікна в житловій багатоповерхівці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі прогриміли вибухи, вибухова хвиля зачепила поїзд. У Мережі з'явилися кадри, як стверджується, удару однієї з російських ракет поблизу поїзда Одеса-Дніпро. Повідомляється, що серед пасажирів є постраждалі.
Як писав Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Під удар потрапила Сумська область і Харків.
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Про джерело: Defense Express
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