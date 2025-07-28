РФ обрала нові цілі для масованих ударів: ЗМІ назвали 'мішені' атак

Російські війська завдають масованих ударів по залізничних вузлах.

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РФ б'є по Україні ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Російські війська завдають масованих ударів по залізничних вузлах

Завдання окупантів - дестабілізувати весь транспортний потік

Залізнична інфраструктура України, зокрема локомотивний парк, задіяний у вантажоперевезеннях, стала однією з ключових цілей для російських ракетних і дронових атак. Раніше російські війська завдали масованого удару по залізничних вузлах у районі портів Великої Одеси - Одеського, Чорноморського і Південного.

Як повідомляє аналітичний ресурс Defense Express, метою ударів росіян є порушення логістики та зупинка транспортування вантажів до портів для подальшого морського відправлення.

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У публікації зазначається, що завдання окупантів - не просто перешкоджати військовим перевезенням, а й дестабілізувати весь транспортний потік загалом.

Експерти Defense Express висловлюють думку, що бронепоїзди мають обмежену ефективність у сучасних умовах. Замість цього, як варіант, можна розглянути адаптацію російського підходу, де застосовують дистанційно керовані залізничні дрезини - по суті, застосування роботизованих платформ, здатних пересуватися рейками без екіпажу.

Аналітики нагадують, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, західні країни почали активно розвивати технології автономних поїздів для вантажних перевезень. В умовах постійних атак по українській логістиці такі технологічні рішення набувають особливої значущості, підсумовують у Defense Express.

Дивіться відео - РФ вдарила по поїзду:

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Раніше повідомлялося про те, що внаслідок ворожої атаки в Києві постраждали вісім осіб, зокрема й одна дитина. У Дарницькому районі столиці внаслідок ворожої атаки вибило вікна в житловій багатоповерхівці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі прогриміли вибухи, вибухова хвиля зачепила поїзд. У Мережі з'явилися кадри, як стверджується, удару однієї з російських ракет поблизу поїзда Одеса-Дніпро. Повідомляється, що серед пасажирів є постраждалі.

Як писав Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Під удар потрапила Сумська область і Харків.

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Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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