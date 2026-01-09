Рус
  Життя

Чому коти всюди ходять за своїми господарями: названо несподівані причини

Віталій Кірсанов
9 січня 2026, 18:47
Ваш кіт може бачити вас як свого друга або опікуна, тому хоче бути залученим у все, що ви робите.
Чому коти всюди ходять за своїми господарями
Чому коти всюди ходять за своїми господарями / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Природний ритм харчування кішок – п'ять невеликих прийомів їжі на добу
  • Від природи кішки є допитливими істотами

Якщо у вас є кіт і ви помічаєте, що він всюди ходить за вами, то не варто про це турбуватися. Кішки слідують за своїми господарями з кількох причин: щоб привернути увагу, поскаржитися на якусь проблему, показати свою безмежну любов або дати зрозуміти, що вони голодні. Про це пише Главред з посиланням на Kinship.

Автор Youtube-каналу "Пухнастий друг" також розповів, чому кішка ходить за господарем по п'ятах.

"Ваша кішка може жити безтурботним життям вдома, але всередині неї б'ється серце і живе спогад про предків-мисливців, які в дикій природі підкрадалися до своєї здобичі, тобто до вечері. У реальному житті ваша кішка визнає вас головним джерелом їжі, що пояснює, чому ви є щасливим об'єктом її прихованої уваги. І вони не мають жодних проблем з тим, щоб повідомити, що обслуговування в їх улюбленому ресторані повільніше, ніж їм хотілося б", - зазначають у матеріалі.

Чому ж все-таки ваш кіт ходить за вами?

Він голодний

Природний ритм харчування кішок - п'ять невеликих прийомів їжі протягом дня, проте більшість домашніх кішок змушені дотримуватися людського графіка годування, що не є для них природним з поведінкової та психологічної точки зору.

"Ось чому деякі кішки намагаються навчити своїх господарів прокидатися раніше, щоб нагодувати їх, кусаючи їх за пальці ніг у ліжку або сидячи на них і нявкаючи їм в обличчя. Вони розчаровані тим, що їх природні харчові звички не задовольняються, і не соромляться з'являтися де завгодно і коли завгодно, щоб дати вам про це знати", - підкреслили у виданні.

Він хоче вашої уваги

Це може бути щось незначне, наприклад, іграшка, яка застрягла під диваном. Оскільки кішки дуже розумні і наполегливі тварини, вони можуть вдаватися до різних дій, щоб привернути вашу увагу, наприклад:

  • тягнути вас лапою;
  • скидати речі зі столів, диванів або прилавків;
  • красти або грати з предметами, зокрема з тими, якими ви зараз користуєтеся;
  • нявкати;
  • стрибати, щоб опинитися на вашому рівні;
  • стримувати укуси (зазвичай це не сильний укус, а легке покусування).

Кішки можуть бути хворі або відчувати біль

Якщо ваш кіт почав вимагати більше уваги або змінився в поведінці, то вам варто відвести його до ветеринара. Раптові зміни в поведінці можуть бути ознакою серйозного захворювання.

Коти можуть бути в стресі або відчувати тривогу

Коти люблять встановлений розпорядок дня, а якщо його порушити, то це викликає у них тривогу. Деякі тривожні коти ховаються, поки стрес не мине, а інші шукають свою улюблену людину, тобто вас.

Їм нудно

Незважаючи на те, що кішки люблять довго спати, у них все одно бувають сплески енергії протягом дня. Тому кішкам все одно, чим ви зайняті, вони будуть дивитися на вас, поки ви не звернете на них увагу.

Коти територіальні

Можливо, ваш кіт вважає, що за вами потрібно наглядати, коли ви ходите по дому або просто перебуваєте в ньому.

Коти прив'язані до вас

Ваш кіт може бачити вас як свого друга або опікуна, тому хоче бути залученим у все, що ви робите, навіть якщо це просто похід у ванну кімнату.

Коти турбуються про вас

Багато кішок можуть бути завжди поруч зі своїми господарями, особливо коли ті хворіють або чимось засмучені.

"Ваша кішка може знати, коли вам потрібно трохи додаткового заспокоєння, і залишатися поруч, щоб переконатися, що з вами все в порядку. Ніщо так не заспокоює, коли ви відчуваєте себе пригніченим, як лежати в ліжку з муркотливим пухнастиком, що згорнувся поруч з вами", - підкреслюють у публікації.

Кішки - допитливі істоти

Від природи кішки є допитливими істотами і хочуть знати, що відбувається навколо них. Тому, якщо ви рухаєтеся, то, швидше за все, їм може здаватися, що ви робите щось веселе або цікаве.

Дивіться відео про те, чому кішка ходить за господарем по п'ятах.

Про джерело: Kinship

Kinship - це веб-ресурс, присвячений темам догляду за домашніми тваринами: як собакою, так і котом. kinship.com

Сайт надає поради щодо виховання, поведінки, здоров'я, гігієни, харчування, лікування та різних побутових аспектів утримання тварин.

Також є інструменти: наприклад, тренувальні програми, чек-листи при появі нового домашнього улюбленця, "запитай ветеринара" тощо.

