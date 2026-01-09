Син Бекхемів поставив дику умову своїм батькам: що відбувається

Коротко:
- Яку правду розкрило джерело
- Яку умову поставив старший син Бекхемів
Син легендарного футболіста Девіда і його дружина дизайнерка та співачка Вікторія Бруклін Бекхем попросив своїх знаменитих батьків спілкуватися з ним тільки через адвокатів.
Як стало відомо RadarOnline.com, конфлікт між батьком-футболістом Девідом і матір'ю-учасницею Spice Girls Вікторією набирає обертів.
26-річний Бруклін і його 30-річна дружина Нікола Пельтц розірвали стосунки з Бекхемами за останній рік через серйозну сварку, в результаті якої молодий чоловік пропустив 50-річчя батька і святкування його посвяти в лицарі.
Але останній поворот у цій сазі показує, що розкол ще гірший, ніж побоювалися: тепер Бруклін попросив батьків припинити особисті контакти з ним і відзначати його в постах у соціальних мережах.
Джерело повідомило: "Чесно кажучи, люди не знають всіх подробиць цієї жахливої історії і думають, що Бруклін просто вередував, коли заблокував своїх батьків. Насправді, в кінці минулого літа він направив їм лист з проханням вести листування тільки через адвокатів і хотів спробувати помиритися в приватному порядку, а не публічно".
Повідомляється, що він відчував, що батьки продовжують ігнорувати його прохання і згадують його в інтернеті замість того, щоб зв'язатися з ним особисто.
Зі свого боку, Девід і Вікторія просто намагалися дати зрозуміти своєму улюбленому старшому синові, що двері завжди відкриті і що вони як і раніше піклуються про нього.
Джерело додало, що батьки абсолютно збентежені і спустошені цим останнім поворотом подій. З їхнього боку немає злого умислу, тільки занепокоєння.
"Але абсолютно ясно, що якщо і буде якесь примирення, то воно повинно відбутися далеко від сторонніх очей і в приватному порядку. Це все, чого всі хочуть, але, на жаль, до цього ще дуже далеко, враховуючи, що вони тільки зараз спілкуються через адвокатів", - зазначив чоловік, знайомий із ситуацією.
