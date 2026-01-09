'Технічно він уже не наш': експерт сказав, чи вдасться ЗСУ втримати Покровськ

Експерт зазначив, що ЗСУ тягнули оборону міста на своїх плечах 16 місяців.

Ситуація в Покровську / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

Покровськ ще не захоплений росіянами

У місті ЗСУ контролюють лише кілька вулиць

Наразі Покровськ штурмують 170 тисяч росіян

Теоретично Покровськ ще не захоплений військами країни-агресора Росії, проте частина міста, яка залишається під контролем України, вже не велика. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

За його словами, Україна контролює лише окремі околиці Покровська.

"Так, були рейди українських військових вглиб міста, іноді вони навіть заходили в грудні на втрачені позиції. Однак це робиться не для того, щоб повернути повний контроль над Покровськом, а для того, щоб створити проблеми ворогу і піти. А так, в Покровську ми контролюємо вже навіть не райони, а кілька вулиць. Проте це не дає можливості росіянам сказати, що вони захопили Покровськ", - наголосив експерт.

Він додав, що це місто штурмують 170 тисяч росіян, а це величезна кількість.

"Тож формально ми ще тримаємо Покровськ, але технічно він уже не наш. Втім, Покровськ продовжує виконувати свої функції: наші військові тягнули оборону міста на своїх плечах 16 місяців поспіль, тим самим виграючи час для нас і європейців", - зауважив Ступак.

Крім того, на його думку, наступними цілями Росії після Покровська стануть: Костянтинівка, Добропілля і Гришине.

"Російські військові кореспонденти чомусь вважають, що в Покровській агломерації знаходиться центр української оборони, і якщо ці населені пункти будуть захоплені, то наша оборона впаде", - підсумував екс-співробітник СБУ.

Як проходять бої у Покровську

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що Покровськ і досі не захоплений, хоча росіяни об’явили його оточеним і захопленим.

Він підкреслив, що там тривають інтенсивні бої, причому боєзіткнення відбуваються не на північних околицях міста, а у центральних районах.

"Все це свідчить про те, що Росія не має того потенціалу, який у неї був у 2022 році. Наша задача – її максимально виснажити. Після цього розпочнеться зворотній процес. Коли країна не може тримати оборону, вона починає відступати. Це цілком може відбутися і з російськими військами", - вважає оглядач.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, окупаційна армія країни-агресорки Росії просувається у Дніпропетровській області, однак поки що їй вдається лише захоплювати окремі села.

Нещодавно з'явилася інформація, що населений пункт Андріївка на Сумщині нібито знову окупований армією країни-агресорки Росії. В Угрупованні військ "Курськ" повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Крім того, 81 аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомила, що з початку року російські окупанти значно активізували свої дії в Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог планує взяти під контроль стратегічні населені пункти вздовж річки Сіверський Донець.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

