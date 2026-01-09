РФ цинічно атакувала два цивільні судна в порту Одещині: є загиблий та поранені

РФ вдарила по двох цивільних суднах, одне з яких прямувало до порту Чорноморськ, інше - до Одеси.

Росія атакувала цивільні судна у Чорному морі - є загиблий та постраждалі / Колаж: Главред, фото: Олексій Кулеба

Коротко:

На Одещині армія РФ атакувала два судна ударними дронами

Біля порту Чорноморськ дрон влучив у судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс

Біля Одеси уражено судно під прапором Коморських островів, загинув громадянин Сирії

Росія здійснила черговий обстріл цивільних кораблів у порту Одеської області. Під час руху до порту Чорноморськ 9 січня ударний дрон РФ влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору.

За попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

Крім того, поблизу порту Одеса також уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Зазначається, що внаслідок атаки загинув член екіпажу - громадянин Сирії. На місце події прямують рятувальники.

"Це чергове свідчення того, що росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці", - зазначив Кулеба.

Загроза нового удару РФ - прогноз експерта

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Ігор Романенко повідомив, що противник продовжує нарощувати запаси ракетного озброєння і безпілотників. За його оцінкою, це може свідчити про підготовку до нових масованих ударів.

Атаки РФ по Одещині - останні новини

Як повідомляв Главред, 7 січня РФ атакувала два порти Одеської області. В результаті ударів в порту "Чорноморськ" сталося загоряння контейнерів з маслом, а в порту "Південний" пошкоджено адміністративну будівлю та об'єкти інфраструктури. Загинула одна людина, також є постраждалі.

Раніше повідомлялося про те, що РФ завдала балістичного удару по порту в Одеській області. Робота оперативних і екстрених служб ускладнена постійною повітряною тривогою.

Нагадаємо, російські окупанти атакували міст поблизу населеного пункту Маяк в Одеській області. 10 ворожих "Шахедів" вдарили по ньому вночі, ще близько п'яти - вдень. Також росіяни вдарили по мосту балістикою з касетним боєприпасом.

Олексій Кулеба

