Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія хоче "вимкнути" міста: Зеленський заявив про нові виклики для світу

Марія Николишин
9 січня 2026, 20:20
184
Зеленський наголосив, що у кожній міській адміністрації повинні розуміли мету ворога.
Росія хоче 'вимкнути' міста: Зеленський заявив про нові виклики для світу
Зеленський зробив заяву після удару "Орєшніка" / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

  • РФ хоче уразити якнайбільше енергетичних об’єктів
  • Росія вдарила "Орєшніком" показово близько до кордонів ЄС
  • Застосування балістики середньої дальності – виклик для інших держав

Країна-агресор Росія користується погодою - похолоданням - і намагається уразити якнайбільше енергетичних об’єктів України. Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

"Видно, як вони (росіяни, - ред.) поважають Америку та всю дипломатію", - наголосив він.

відео дня

За його словами, зараз тривають відновлювальні роботи в різних містах та громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях.

"Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. Задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення", - зауважив президент.

Зеленський додав, що минулої ночі було більше 200 російських дронів та значна кількість балістики, в основному проти Києва.

"Чотири людини вбиті. Мої співчуття рідним. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим – Одеса. Основна російська тактика – намагатись повністю вимкнути міста", - йдеться у заяві.

Глава держави наголосив, що у кожній міській адміністрації повинні розуміли мету ворога і готувались до повної протидії.

Удар "Орєшніком" по Україні

Крім того, Зеленський згадав, що Росія вдарила "Орєшніком" по Україні показово близько до кордонів Європейського Союзу.

"А це, якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешту, і для багатьох інших столиць", - підкреслив він.

Президент також сказав, що якщо росіяни "навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї" - "особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся".

Вечірнє звернення Зеленського - відео:

Росія хоче 'вимкнути' міста: Зеленський заявив про нові виклики для світу

Чому Росія вдарила "Орєшніком"

Експерт із радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що удар РФ по Львівщині балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" у ніч на 9 січня був посланням Європі.

Він підкреслив, що ракета пробила дві плити перекриття і спалила повне зібрання творів Леніна.

"Удар "Орєшніком" по Львову не мав на меті щось глобально вразити. Це було послання, адресоване Європі, про можливості та рішучість РФ. Тому й було обрано місто на заході України", - зазначив експерт.

Росія хоче 'вимкнути' міста: Зеленський заявив про нові виклики для світу
"Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, очільник управління комунікації Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що у ніч проти 9 січня російські війська завдали удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності. РФ намагається залякати країни Заходу, показуючи свою нібито здатність бити аж під кордони НАТО.

Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни. За даними Повітряних сил, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що є надвисокою швидкістю.

Крім того, в ніч на 9 січня армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах. Є руйнування, жертви та постраждалі. У столиці - перебої з світлом, теплом і водою.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України атака дронів Ракетна атака на Україну Ракета Орешник
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія хоче "вимкнути" міста: Зеленський заявив про нові виклики для світу

Росія хоче "вимкнути" міста: Зеленський заявив про нові виклики для світу

20:20Війна
Тисячі будинків без опалення: названо терміни відновлення подачі тепла в Києві

Тисячі будинків без опалення: названо терміни відновлення подачі тепла в Києві

20:02Україна
Шмигаль та Федоров йдуть з посад, склад Ставки змінили - що відомо

Шмигаль та Федоров йдуть з посад, склад Ставки змінили - що відомо

19:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошей

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошей

Ветеринар остовпів: жінка привела кота, у вік якого важко повірити

Ветеринар остовпів: жінка привела кота, у вік якого важко повірити

Гороскоп Таро на завтра, 10 січня: Овнам — зростання, Скорпіонам — справедливість

Гороскоп Таро на завтра, 10 січня: Овнам — зростання, Скорпіонам — справедливість

Українців попереджають про подорожчання раніше доступного білкового продукту

Українців попереджають про подорожчання раніше доступного білкового продукту

Останні новини

21:10

Не лише красиві, але й унікальні: які прізвища мають особливе українське коріння

20:46

P. Diddy написав листа президенту США з проханням про помилування: що відповів Трамп

20:36

Понад 13 годин без світла: з'явились нові графіки відключень для Запоріжжя на 10 січня

20:20

Росія хоче "вимкнути" міста: Зеленський заявив про нові виклики для світуВідео

20:18

Свытло вимикатимуть весь день: графік відключень для Черкас і області на 10 січня

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-уПутін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у
20:12

Водіїв закликали покласти лимон на авто - несподіваний, але робочий лайфхак

20:02

Тисячі будинків без опалення: названо терміни відновлення подачі тепла в Києві

19:51

Люди, народжені в ці місяці, відрізняються унікальною уважністю - хто вони

19:33

Кіркоров розповів про самогубство: чому він вирішив піти

Реклама
19:29

Шмигаль та Федоров йдуть з посад, склад Ставки змінили - що відомо

19:19

Канікули продовжать не всюди: як проходитиме навчання у школах Тернополя

19:08

"Атака на Данію або захоплення Гренландії": розкрито ймовірний сценарій Трампа

19:06

Удар "Орєшніком" по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атакиФото

19:01

Очищення влади від впливу Єрмака є неповним без перезавантаження НБУ, - журналіст

18:55

Тараса Цимбалюка захейтили за фото з Дар'єю Петрожицькою

18:47

Чому коти всюди ходять за своїми господарями: названо несподівані причиниВідео

18:34

Легендарна Атлантида була в Україні – вчені знайшли унікальний скарб в Чорному моріВідео

18:30

Собаки-генії існують: вони освоюють людську мову і вчать нові слова

18:23

В Україні розбушується циклон: названо області, куди прийде справжній холод

18:19

Війна завела Росію в економічний глухий кут, прогноз для Путіна невтішнийПогляд

Реклама
18:09

Вдарить мороз до -20°C: українців попередили про екстремальну погоду

18:08

РФ цинічно атакувала два цивільні судна в порту Одещині: є загиблий та пораненіФото

17:55

Для трьох знаків зодіаку найважче вже позаду: їм тепер судиться тільки успіх

17:30

Про кордони 2022 року не йдеться: сумний сценарій закінчення війни в Україні

17:22

Пік подорожчання близько: ціна на один фрукт вдарить по гаманцях українців

17:09

Долар шалено підскочив і побив новий рекорд: курс валют на 12 січня

17:08

Світло вимикатимуть усім: в Укренерго повідомили, як діятимуть графіки 10 січня

17:05

Франція розгляне вихід з НАТО - що стало причиною

17:03

Олену Мозгову терміново госпіталізували - що вона повідомила

16:45

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні кролика за 85 секунд

16:41

Швидка піца без тіста: рецепт шикарної страви за 10 хвилин

16:32

Щоденник як привід для конфлікту: чи обов'язково його вести

16:32

"Орєшніком по Леніну": розкрито перші наслідки атаки по Львову та справжню ціль ударуФотоВідео

16:31

Чи залишить скандальний легіонер Динамо: в Румунії зробили несподівану заяву

16:25

Відключення світла стануть тривалішими: нардеп попередив українців

15:55

"Жах": зірка "Сватів" розповіла про новий "приліт" біля її будинку

15:54

Українська школа без вчителів: чому система втрачає кадри

15:52

Жило з іменем ката 55 років: яке місто України називалося на честь друга Сталіна

15:50

"Всі ми любили колишніх": Головчук розкрила, заради кого її кинув Цимбалюк

15:41

Сильні морози накриють Рівненщину: синоптики попередили про різке похолодання

Реклама
15:40

Сніг та різке похолодання вже на порозі: як зміниться погода у Дніпрі на вихідних

15:37

США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ - WSJ

15:34

Переможниця "Холостяка" Головчук заявила про зґвалтуванняВідео

15:09

У Полтаві лікарні, школи і будинки можуть залишитися без води і тепла: яка причина

14:58

Випадкова зустріч змінить долі: 1+1 Україна презентує новий серіал "Скарби"

14:46

Як зігрітися в квартирі без опалення: де взяти тепло в умовах блекаутуВідео

14:43

Що краде тепло в оселі: простий крок, який підвищує ефективність обігріву

14:36

У Києві зливають воду з труб після атаки: ситуація складна

14:23

"Орєшнік" спалив твори Леніна: "Флеш" висміяв удар суперзброєю РФ по ЛьвівщиніФото

14:17

Освіта за кордоном у 2026-му: як підготуватися і не втратити шанс

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти