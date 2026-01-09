Росія хоче 'вимкнути' міста: Зеленський заявив про нові виклики для світу

Зеленський наголосив, що у кожній міській адміністрації повинні розуміли мету ворога.

https://glavred.net/war/rossiya-hochet-vyklyuchit-goroda-zelenskiy-zayavil-o-novyh-vyzovah-dlya-mira-10730960.html Посилання скопійоване

Зеленський зробив заяву після удару "Орєшніка" / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

РФ хоче уразити якнайбільше енергетичних об’єктів

Росія вдарила "Орєшніком" показово близько до кордонів ЄС

Застосування балістики середньої дальності – виклик для інших держав

Країна-агресор Росія користується погодою - похолоданням - і намагається уразити якнайбільше енергетичних об’єктів України. Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

"Видно, як вони (росіяни, - ред.) поважають Америку та всю дипломатію", - наголосив він. відео дня

За його словами, зараз тривають відновлювальні роботи в різних містах та громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях.

"Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. Задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення", - зауважив президент.

Зеленський додав, що минулої ночі було більше 200 російських дронів та значна кількість балістики, в основному проти Києва.

"Чотири людини вбиті. Мої співчуття рідним. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим – Одеса. Основна російська тактика – намагатись повністю вимкнути міста", - йдеться у заяві.

Глава держави наголосив, що у кожній міській адміністрації повинні розуміли мету ворога і готувались до повної протидії.

Удар "Орєшніком" по Україні

Крім того, Зеленський згадав, що Росія вдарила "Орєшніком" по Україні показово близько до кордонів Європейського Союзу.

"А це, якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешту, і для багатьох інших столиць", - підкреслив він.

Президент також сказав, що якщо росіяни "навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї" - "особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся".

Вечірнє звернення Зеленського - відео:

Чому Росія вдарила "Орєшніком"

Експерт із радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що удар РФ по Львівщині балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" у ніч на 9 січня був посланням Європі.

Він підкреслив, що ракета пробила дві плити перекриття і спалила повне зібрання творів Леніна.

"Удар "Орєшніком" по Львову не мав на меті щось глобально вразити. Це було послання, адресоване Європі, про можливості та рішучість РФ. Тому й було обрано місто на заході України", - зазначив експерт.

"Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, очільник управління комунікації Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що у ніч проти 9 січня російські війська завдали удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності. РФ намагається залякати країни Заходу, показуючи свою нібито здатність бити аж під кордони НАТО.

Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни. За даними Повітряних сил, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що є надвисокою швидкістю.

Крім того, в ніч на 9 січня армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах. Є руйнування, жертви та постраждалі. У столиці - перебої з світлом, теплом і водою.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред