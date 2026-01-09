P. Diddy написав листа президенту США з проханням про помилування: що відповів Трамп

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що отримував звернення від P. Diddy.

https://glavred.net/stars/p-diddy-napisal-pismo-prezidentu-ssha-s-prosboy-o-pomilovanii-chto-otvetil-tramp-10730963.html Посилання скопійоване

P. Diddy написав листа президенту США / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Суд призначив P. Diddy покарання у вигляді 50 місяців позбавлення волі

Трамп не розглядає можливості помилування P. Diddy

Музичний продюсер і реп-магнат Шон Комбз, відомий під псевдонімом P. Diddy, звертався до президента США Дональда Трампа з проханням про помилування. Однак глава Білого дому заявив, що не має наміру задовольняти це прохання. Про це Трамп повідомив в інтерв'ю The New York Times.

За його словами, Комбз надіслав йому особистий лист з проханням про помилування. На запитання журналістів про час відправлення звернення президент відповів ухильно, пожартувавши: "О, ви хотіли б його побачити?". Однак сам лист Трамп так і не продемонстрував.

відео дня

Водночас президент чітко дав зрозуміти, що не розглядає можливості помилування P. Diddy, засудженого у справі про організацію міжштатних перевезень людей з метою заняття проституцією.

Нагадаємо, 3 жовтня 2025 року суд призначив Шону Комбзу покарання у вигляді 50 місяців позбавлення волі - більше чотирьох років ув'язнення. У травні присяжні визнали його винним у двох епізодах організації перевезень чоловічих ескортів між штатами для участі в так званих Freak Offs - наркотично-сексуальних вечірках за участю його подруг.

Водночас продюсера виправдали за більш тяжкими звинуваченнями в рекеті та торгівлі людьми, за якими йому загрожувало довічне ув'язнення.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу

Раніше Главред писав про те, що стало відомо про те, що проти американського актора і репера Шона "Дідді" Комбса (P. Diddy) висунуті нові серйозні звинувачення.

Стали відомі моторошні нові подробиці про сексуальні сеанси, які влаштовував репер Шон Комбс. Зокрема, свідчення давав працівник з ескорту Деніел Філіп.

Крім того, P. Diddy нібито використовував ваги, щоб переконатися, що жінки, запрошені на його скандальні вечірки "Freak Off", не важать більше 63 кілограмів.

Вас може зацікавити:

Скандал з P.Diddy - що сталося 54-річний Шон Комбс був заарештований в Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією і участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджують власті, були організовані для експлуатації жінок. Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B.I.G., а його дебютний альбом No Way Out продався тиражем понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як триразовий лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проекти в сфері моди, телебачення і алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують із звинуваченнями у злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред