Удар "Орєшніком" по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атаки

Юрій Берендій
9 січня 2026, 19:06
Внаслідок атаки на державне підприємство у Львівській області зафіксовано пошкодження бетонних конструкцій та кратери у лісовій місцевості, вказує ЗМІ.
Удар 'Орєшніком' по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атаки
В Reuters назвали ціль російського удару "Орєшніком" по Львівській області / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія вдарила по державному підприємству неподалік від кордону з Польщею
  • Стали відомі наслідки атаки

Країна-агресорка Росія вдарила балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по держпідприємстві на Львівщині. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що атака відбулася за кілька днів після саміту, під час якого європейські держави заявили про готовність направити свої війська в Україну у разі припинення вогню, а Сполучені Штати підтвердили підтримку надання Києву безпекових гарантій.

"Ракета влучила в цех державного підприємства на Львівщині, поблизу польського кордону. В результаті удару декількох суббоєприпасів у цеху сталося "незначне проникнення в бетонні конструкції", а в лісовій зоні утворилися кратери", - заявив, високопоставлений український чиновник заявив агентству Reuters.

Служба безпеки України повідомила, що російська сторона намагалася уразити цивільну інфраструктуру в прикордонному регіоні на тлі різкого погіршення погодних умов.

  Уламки ракети "Орєшнік"
    Уламки ракети "Орєшнік" Фото: СБУ
  Уламки ракети "Орєшнік"
    Уламки ракети "Орєшнік" Фото: СБУ
  Уламки ракети "Орєшнік"
    Уламки ракети "Орєшнік" Фото: СБУ
  Уламки ракети "Орєшнік"
    Уламки ракети "Орєшнік" Фото: СБУ
Водночас у Москві заявили про удар по об’єктах енергетики та підприємству, яке нібито виготовляло дрони, використані під час атаки на резиденцію Путіна.

За даними українських військових, пуск ракети відбувся незадовго до опівночі, а її швидкість сягала близько 13 тисяч кілометрів на годину.

Удар 'Орєшніком' по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атаки
РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік") / Інфографіка: Главред

Чому РФ вдарила "Орєшніком" по Львівщині - думка експерта

Як писав Главред, якби удар ракетою "Орєшнік" справді позиціонувався як відповідь на фейкову атаку на резиденцію Путіна, більш логічною мішенню мав би бути урядовий центр у Києві, а не інші області країни. Про це заявив авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап.

Експерт вважає, що такі дії Росія застосовує як засіб політичного тиску та спробу змусити до певних поступок.

"Якщо росіяни хочуть бити по "центрах ухвалення рішень", то логічно бити по центру, адже нібито це "відповідь за Валдай". Але тоді це фактично замах на першу особу. Тоді, відповідно, треба "полювати" саме за першою особою — бити або по Банковій, або по урядовому кварталу, або десь у Києві. А тут — газове сховище на Львівщині", - вказав він.

Удар "Орєшніком" по Львову - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 січня країна-агресорка Росія завдала удару по Львівській області балістичною ракетою типу "Орєшнік". У відповідь на цей черговий акт терору Україна терміново ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Атака на Львів у ніч на 9 січня 2026 року була здійснена балістичною ракетою, яка, за інформацією Повітряних сил, рухалася балістичною траєкторією зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. Про це поінформував міський голова Львова Андрій Садовий.

На думку голови Громадської ліги "Україна–НАТО" Сергія Джерджа, застосування ракети "Орєшнік" по Львову є сигналом для західних країн і свідченням того, що держава-агресор Росія не має наміру рухатися шляхом реальних мирних домовленостей.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

